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العشاء الأكثر خطورة على وزن الجسم

7
NOVEMBER
2023
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وفقا للدكتورة أوكسانا ميخاليفا أخصائية الغدد الصماء، خبيرة التغذية الروسية، أخطر عشاء من حيث زيادة الوزن هو البطاطس المقلية مع اللحم.
 
وتشير الطبيبة في حديث لصحيفة "إزفيستيا" إلى أن أخطر عشاء يسبب زيادة الوزن هي الأطعمة الغنية بالدهون والكربوهيدرات والملح وخاصة البطاطس المقلية واللحم المقلي أو المشوي.
 
وتقول: "هذه بعض وجبات العشاء الأكثر خطورة، لأنها تحتوي على كمية هائلة من السعرات الحرارية، والكثير من الدهون والكربوهيدرات البسيطة، التي تتحول إلى كتلة دهنية في الجسم ويتم تخزينها احتياطيا لسنوات عديدة في منطقة الخصر".
 
ووفقا لها، إن تناول مثل هذه الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية السهلة الهضم في المساء لا يوفر الفرصة لحرق هذه السعرات الحرارية. بالإضافة إلى ذلك، يؤدي إلى اضطراب عملية إنتاج هرمونات "حرق الدهون" ليلا ويحفز إفراز الإنسولين الذي يسبب تكوين الدهون الحشوية في الجسم.
 
وتقول: "إذا كان الشخص يهتم بوزنه، فلا ينبغي أن يتناول وجبة العشاء في وقت متأخر، بل عليه تناول وجبة العشاء على الأقل قبل 2-3 ساعات من موعد نومه. وبالإضافة إلى ذلك يجب أن يكون العشاء خفيفا يحتوي على الخضار ولحم خالي من الدهن أو سمك وكمية قليلة من الحبوب الكاملة وجبن القريش".
روسيا اليوم
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