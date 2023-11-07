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للوقاية من الشيب المبكر.. استوصوا بهذه الأطعمة الخارقة

7
NOVEMBER
2023
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يعد شيب الشعر من المخاوف المتزايدة بين الأشخاص مما يضطرهم إلى اللجوء إلى صبغات الشعر المُحضرة كيميائيًا. ولكن بحسب ما نشرته صحيفة "تايمز أو إنديا" Times of India، فإن هناك بعض الأطعمة التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على لون الشعر الأصلي بشكل طبيعي، وهي كالآتي:
 
1. سبانخ
تحتل السبانخ المركز الأول في القائمة لأنها غنية بالحديد، كما تضمن السبانخ إمداد الأكسجين الأمثل لبصيلات الشعر، مما يساعد في الحفاظ على لون الشعر ومنع الشيب المبكر.
 
2. عنب الثعلب الهندي (الأملا)
يُعرف عنب الثعلب الهندي باسم أملا أيضًا، ومن المعروف أنه غني بفيتامين C، الذي يعزز إنتاج الكولاجين ويمنع الشيب المبكر عن طريق تعزيز تصبغ الشعر.
 
3. البطاطا الحلوة
يتحول بيتا كاروتين، الموجود بكثرة في البطاطا الحلوة، إلى فيتامين A، الذي يدعم إنتاج الزهم الصحي في فروة الرأس، ويعزز الشعر الأكثر لمعانًا وصحة.
 
4. الجزر
بسبب محتوى الجزر من البيتا كاروتين فإنه يدعم صحة الشعر ويمكن أن يساهم في الوقاية من الشيب المبكر.
 
5. السمسم
تمتلئ بذور السمسم بالمعادن الأساسية مثل الحديد والزنك، وتلعب دورًا في إنتاج الميلانين، مما يساهم في الحفاظ على لون الشعر.
 
6. حبوب السمسم الأسود
تساعد حبوب السمسم الأسود باعتبارها مصدرًا للعناصر الغذائية الأساسية مثل الحديد والنحاس، المعروفين بتعزيز إنتاج الميلانين، الصبغة المسؤولة عن لون الشعر.
 
7. سبيرولينا
إنها الطحالب الخضراء المائلة للزرقة الغنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تدعم صحة الشعر وحيويته بشكل عام.
 
8. أوراق الكاري
من المعروف أن أوراق الكاري غنية بمضادات الأكسدة وفيتامين B، الذي يغذي بصيلات الشعر ويمكن أن يبطئ عملية الشيب.
 
9. الجوز (عين الجمل)
تشتهر مكسرات عين الجمل بأنها غنية بالبيوتين، الذي يساعد على تقوية أنسجة الشعر ويمكن أن يساعد في الحفاظ على اللون الطبيعي للشعر.
 
10. اللوز
يمكن أن يساهم اللوز، الغني بالبيوتين، في الحفاظ على اللون الطبيعي للشعر من خلال دعم إنتاج الكيراتين.
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