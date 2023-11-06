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الأرز والبطاطس وخبز القمح.. أيهما أفضل علمياً؟

6
NOVEMBER
2023
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كشفت دراسة جديدة أن جميع الكربوهيدرات ليست متساوية من ناحية العناصر الغذائية، فاختيار الأرز بدلاً من البطاطس قد يجعلك تفتقر إلى العناصر الغذائية القيمة.
 
فقد أظهرت مقارنة تفصيلية للعناصر الغذائية في الوجبات الأميركية النموذجية أن استبدال أجزاء من الخبز والأرز بالبطاطس مرتين يومياً يمكن أن يزيد مستويات البوتاسيوم بنسبة 21%، وفيتامين C بنسبة 11%، والألياف بنسبة 10%، مما قد يقلل من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء.
 
وفي حديثه عن النتائج، أوضح قائد الدراسة وخبير التغذية الدكتور كيث تي أيوب أنها تظهر أن الكربوهيدرات غير قابلة للتبديل، ولها ملامح مختلفة تماماً من الفيتامينات والمغذيات.
 
الأرز والبطاطس وخبز القمح
وفي الدراسة، قارن الدكتور أيوب وزملاؤه كمية البوتاسيوم والفيتامينات B6 وC والألياف في حبة بطاطس متوسطة الحجم بكمية الأرز الأبيض وخبز القمح الكامل، بحسب ما نقلت "ديلي ميل" البريطانية.
 
ثم قاموا بحساب الفرق في العناصر الغذائية بين الكربوهيدرات الثلاثة المختلفة في وجبتين نموذجيتين، وقاموا بحساب الفرق اليومي الإجمالي.
 
اختلاف في العناصر الغذائية
بالإضافة إلى نقص البوتاسيوم والألياف في وجبات الأرز والبطاطس، لاحظ الباحثون أيضاً انخفاضاً بنسبة 17% في فيتامين ب6، وهو عنصر غذائي موجود أيضاً في لحم الخنزير والدواجن، وهو ضروري لصحة الأوعية الدموية.
 
ووجدت الدراسة، التي نشرت في مجلة Frontiers in Nutrition، أن حبة البطاطس متوسطة الحجم تحتوي على 15% من الكمية اليومية الموصى بها من البوتاسيوم، بينما يحتوي خبز القمح الكامل على 3% فقط.
 
فيتامين "سي"
وتحتوي حبة البطاطس متوسطة الحجم على 30% من الكمية الموصى بها من فيتامين C - المهم لعمليات الشفاء - في حين لا يحتوي خبز القمح الكامل على أي شيء.
 
واقترح القائمون على الدراسة عدم الإكثار من تناول البطاطس فقط تناول بعض الخضروات النشوية في النظام الغذائي مثل البطاطس الحلوة.
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