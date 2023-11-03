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صدق أو لا.. زيادة الملح بوجباتك يؤدي أيضا للإصابة بمرض السكري!

3
NOVEMBER
2023
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هل تصدق أن إضافة الملح إلى الطعام بشكل منتظم قد يزيد من خطر إصابتك بمرض السكري من النوع الثاني؟.. هذا ما كشفت عنه أحدث الدراسات بحسب ما أفادت به صحيفة "ذا إندبندنت" The Independent البريطانية.
 
وتظهر البيانات المأخوذة من أكثر من 400 ألف بالغ في المملكة المتحدة أن أولئك الذين لديهم أعلى استهلاك للملح لديهم خطر أعلى بنسبة 39% للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني مقارنة بأولئك الذين نادرا ما يستخدمون الملح.
 
الدراسة التي كانت أول من أظهر هذا الارتباط، نشرت في مجلة Mayo Clinic Proceedings.
 
وقال المؤلف الرئيسي للدراسة، البروفيسور لو تشي، من كلية الصحة العامة والطب الاستوائي بـ"جامعة تولين" في الولايات المتحدة: "نحن نعلم بالفعل أن الحد من الملح يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم، ولكن هذه الدراسة تظهر لأول مرة أن استبعاد الملح من المائدة يمكن أن يساعد في الوقاية من مرض السكري من النوع الثاني أيضا".
 
وتوصي الهيئات الصحية البالغين بعدم تناول أكثر من 6غ (نحو ملعقة صغيرة) من الملح يوميًا.
 
وفحص الباحثون في بيانات 402.982 بإلغا تتراوح أعمارهم بين 37 و73 عاما من البنك الحيوي في المملكة المتحدة، وهي قاعدة بيانات على الإنترنت للسجلات الطبية ونمط الحياة لنصف مليون بريطاني.
 
وتم استخدام استبيانات لتقييم عدد المرات التي أضافوا فيها الملح إلى أطعمتهم، ولكنها لم تشمل الملح المستخدم في الطهي.
 
وقال البروفيسور تشي إن الفريق ركز بدلا من ذلك على اختبار "مؤشر سلوكي جديد لتناول الملح على المدى الطويل".
 
وأخذ الباحثون في الاعتبار عوامل تشمل العمر والجنس والعرق والخصائص الجسدية، بما في ذلك الطول والوزن ومحيط الورك والتدخين والشرب ومستويات النشاط البدني والدخل ومستويات التعليم.
 
وعلى مدى متابعة استمرت نحو 12 عاما، أصيب أكثر من 13 ألف شخص بمرض السكري من النوع الثاني.
 
ووجد الباحثون أن الذين أبلغوا عن إضافة الملح إلى طعامهم "أحيانا" أو "عادة" أو "دائما" كانوا أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 13% و20% و39% على التوالي، مقارنة بأولئك الذين "لم يسبق لهم مطلقا"، أو "نادرا" إضافة الملح.
 
وقال الفريق إن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم سبب ارتباط تناول كميات كبيرة من الملح بزيادة خطر الإصابة بالسكري، لكن البروفيسور تشي يعتقد أن إضافة الملح إلى الطعام قد يشجع الناس على تناول كميات أكبر، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض مثل السمنة والالتهابات.
 
وأضاف بالقول: "كما أظهرنا في الورقة البحثية، فإن ارتفاع خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني يرجع جزئيا إلى زيادة الدهون في الجسم المرتبطة بإضافة الملح إلى الأطعمة. لقد أظهرت الدراسات السابقة أيضا أن تناول الملح يرتبط بضغط الدم غير الطبيعي والالتهابات، وقد يساهم ذلك أيضا في ارتفاع خطر الإصابة بمرض السكري".
 
ولذلك، ينصح الباحثون بإضافة الأعشاب والتوابل المختلفة لتعزيز النكهات في الطعام بدلا من إضافة المزيد من الملح.
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