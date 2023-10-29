لتفادي البق.. كم مرة يجب تغيير فراشنا وغسله؟

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أدى تفشي بق الفراش مؤخراً في أوروبا إلى إعادة إشعال الجدل القديم بشأن عدد المرات التي يجب علينا تغيير الفراش فيها، لأسباب تتعلق بالنظافة، والنوم الأفضل، إضافة لتجنب جذب المخلوقات الصغيرة التي تتغذى على دمائنا.

ويبدو أن الإجابة تتعلق في نظافة فراشنا التي تٌستهلَك على الأقل ثماني ساعات يومياً خلال ساعات النوم وفقاً للخبراء.

لكن كم مرة يجب علينا فيها تغيير ملاءات السرير؟

ووفقاً للخبراء يجب تغيير أجزاء من الفراش الخاص بنا عدة مرات في الأسبوع، في حين يمكن ترك القطع الأخرى لفترة أطول.

مرة واحدة على الأقل أسبوعياً

وعلى سبيل المثال يجب تغيير ملاءات السرير مرة واحدة في الأسبوع، وأما الوسادات مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع.

فيما يجب تغيير الوسائد كل ستة أشهر، ولبادات وواقيات المراتب مرة واحدة في الشهر، أما اللحاف مرة واحدة كل ثلاثة أشهر.