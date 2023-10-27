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ماذا يحدث لأجسامنا بعد الموت؟.. طبيبة تكشف السر

27
OCTOBER
2023
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من مِنّا لا يخاف الموت لاسيما أن ذلك الخوف يعد أمراً طبيعياً، لكن طبيبةً متقاعدة كشفت كيف تبدو اللحظات الأخيرة قبل الموت، في محاولة لمساعدة الناس على معالجة هذا الخوف.
 
فقد أوضحت الدكتورة كاثرين مانيكس في مقطع نشرته على إنستغرام يشرح العملية، وماذا يحدث لأجسامنا بطريقة علمية، بحسب ما نشرته "ديلي ميل" البريطانية.
 
وفي محاولة لتبديد بعض المخاوف بشأن الموت، قالت إن الكثير من الناس سيكونون فاقدين للوعي في نهاية حياتهم، مشيرة إلى أنها "ليست حالة عقلية مخيفة بل حالة من عدم معرفة أي شيء".
 
نفاد الطاقة
كذلك أوضحت أن: "أول شيء يمكن ملاحظته هو أن الجسم يبدأ في نفاد الطاقة، تماماً كما يحدث عندما يكون لديك هاتف محمول قديم ولا تعمل البطارية".
 
وأضافت أنهم "الآن لا يدركون الفرق"، لافتة إلى أنها ليست حالة عقلية مخيفة، بل حالة من عدم معرفة أي شيء.
 
وقالت إن الجسد عندما يدخل لحظاته الأخيرة، يصبح فاقداً للوعي "طوال الوقت" مع انحسار الحياة، وهو أمر بعيد كل البعد عن الدراما التي غالباً ما يتم تصويرها في أفلام هوليوود.
 
فقدان الوعي العميق
كما تناولت ما يسمى بحشرجة الموت، وهي صعوبة التنفس التي يمكن أن تبدو مزعجة. وأوضحت: "يدير الدماغ أنماط تنفس منعكسة تتحرك للخلف وللأمام بين التنفس العميق الذي يصبح تدريجياً أكثر سطحية".
 
وقد يعتقد الناس أن الشخص الذي يتنفس، ربما بسرعة ولكن بطريقة سطحية، يكافح من أجل التنفس أو يلهث أو يتنفس بشكل غير مريح.
 
ووصفت الدكتورة كاثرين ذلك بأنه علامة على "الفقدان العميق للوعي"، وحثت الآخرين على ملاحظة الأعراض عند ظهورها.
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