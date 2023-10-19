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البدانة والمؤشّرات الموُجِبَة للعمليات الجراحّية (د. حنينا أبي نادر)

19
OCTOBER
2023
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في سنة 2010 وصل مُعَدَّل البدانة تقريباً إلى %36 في الولايات المتحدة الأميركية. وقد أعطت منظمة الصحة العالمية توصيفاً للبدانة كالتالي: (BMI) Body Mass Index، أي الوزن مطروح على الطول المربع        ) ” كغ/م2) (<  (kg/m2 “ 30 .
 
البدينون مُعَّرضون لمرض السكّري (فئة 2)، والضغط، ودهون الدم، وتَصَلُّب شرايين القلب، وال reflux والربو وبعض أنواع السرطانات : سرطان الرحم، الثدي، والقولون.
 
والبدينون الذين لا يتّبعون حمْية، ولا يتناولون أدوِية، ولا يقومون بتمارين رياضيّة، ولا يغيّرون في نَمطِ حياتهم، عليهم أن يلجأوا إلى العمليات الجراحيّة، (Bariatric surgery)، وخاصةً حين يتخطّى ال BMI الأربعين، أو الخمس والثلاثين مع ما يرافق هذا الوضع من مخاطر كالسكّري، والشخرة خلال النوم، وأمراض القلب، ودهون الدم، والضغط.
 
إنّ فقدان الوزن يساعد في الحفاظ على الصحة وينقذ شراييننا، وذلك يحمي أعضاءنا كإنتظام الكِليَتَيْن، والقلب، ويؤمّن نوعيّة حياة أفضل.
 
وفي هذا الإطار، أظهرت دراسة في لبنان في صيف 2016، أنّ ظاهرة البدانة قد ازدادت بشكل ملحوظ منذ 1997 (حوالي %10.5) وارتفعت سنة 2009 إلى ما يقارب 25 بالمئة، وبشكل جَلِي عنه الإناث.
 
لذلك ينصح متابعة الوزن مع الطبيب واخصائية التغذية لحياةٍ صحية أطول.
د. حنينا ابي نادر ,
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