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طاولة: الدورة الدولية تفتتح السادسة مساء الخميس واختتام المعسكر التدريبي للاعبين الناشئين

18
OCTOBER
2023
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تُفتتح عند الساعة السادسة من مساء الخميس 19 تشرين الأول الجاري الدورة الدولية الثانية بكرة الطاولة  التي ينظمها الاتحاد اللبناني لكرة الطاولة بالتعاون مع مؤسسة "الأرض البيضاء" في "مجمّع جوليان وليندا سليم" بجزين وتحت اشراف الاتحاد الدولي للعبة .
 
وستحضر حفل الافتتاح فاعليات رسمية وعسكرية وروحية ورياضية وبلدية ورجال الصحافة والاعلام.ويتضمّن الحفل،  الذي سيكون مختصراً بسبب الأوضاع الراهنة، النشيد الوطني اللبناني فكلمة عريف الحفل ثم كلمة رئيس مؤسسة "الأرض البيضاء" الدكتور أمل ابو زيد فالكلمة الختامية لعضو الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد اللبناني لكرة الطاولة جورج كوبلي .ثم يقدّم ابو زيد هدية تذكارية الى كوبلي عربون محبة وتقدير لتنطلق الدورة رسمياً.
 
هذا، وانهى الاتحاد اللبناني كافة التحضيرات لانطلاق الدورة التي سيشرف عليها مندوب الاتحاد الدولي لكرة الطاولة ماهر بن أحمد (تونسي الجنسية) الذي وصل الاثنين الفائت الى لبنان واعرب بن احمد عن سروره لحضوره مرة جديدة الى لبنان للاشراف على الدورة.  
 
والدورة الدولية،المدرجة على روزنامة الاتحاد الدولي والتي يحصد الفائزون والفائزات والمتأهلون الى الأدوار النهائية النقاط التي تضاف الى رصيدهم على لائحة التصنيف الدولي والتي ستستمر حتى 25 الجاري ، مخصصة للفئات العمرية التالية للذكور والاناث:تحت ال19 سنة،تحت ال17 سنة،تحت ال15 سنة،تحت ال13 سنة وتحت ال11 سنة.
 
على صعيد آخر،اختُتم المعسكر التدريبي  للاعبين واللاعبات لفئة تحت ال11 سنة من دول غرب آسيا والذي اقيم على مدى اسبوع في "مجمّع جوليان وليندا سليم" تحت اشراف المدربة واللاعبة الدولية بسنت عثمان.وسيتم اختيار 4 لاعبين و4  لاعبات من هذا المعسكر للانخراط لاحقاً في معسكر تدريبي دولي ثان يجمع ابرز اللاعبين واللاعبات في العالم .
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