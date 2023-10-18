طبيبة توضح سبب ظهور "الذباب" أمام العينين

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ما الذي قد يسبب ظهور "الذباب" أو البقع الداكنة أمام العينين، ومتى تتطلب هذه الحالة مراجعة الطبيب؟

تشير الدكتورة أولغا كالميكوفا أخصائية طب الأعصاب في حديث لراديو "سبوتنيك" إلى أن هذا "الذباب" يظهر أمام العينين عادة عند تغيير وضعية الجسم بصورة فجائية أو يحمل الشخص ثقلا معينا. وعموما في معظم الحالات ظهور هذه البقع الداكنة يشير إلى ارتفاع مستوى ضغط الدم، ولكن هناك أسباب أخرى لظهورها.

وتقول: "غالبا ما تظهر هذه البقع على خلفية ارتفاع مستوى ضغط الدم، عندما تتعرض أوعية الدماغ للتشنج أو فرط التوتر. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون سببها انخفاض مستوى ضغط الدم، أو انخفاض ضغط الدم الشرياني، وأمراض العيون، وفقر الدم. ويمكن أن تكون مظهرا من مظاهر الصداع النصفي أو مرض السكري".

ووفقا لها يجب مراجعة الطبيب في حالة تكرر ظهور هذه البقع أمام العينين أكثر من ثلاث - اربع مرات في الشهر.

وتقول: "إذا تكرر ظهورهذه البقع أكثر من ثلاث - أربع مرات في الشهر، فيجب استشارة الطبيب المعالج، وإجراء اختبارات الدم السريرية والكيميائية الحيوية، وفحص مستوى السكر في الدم، وإجراء اختبار الهيموغلوبين السكري، بالإضافة إلى فحص الأوعية الدموية العضدية الرأسية بالموجات فوق الصوتية. ومن الأفضل أيضا إجراء تخطيط للقلب".

ووفقا لها، على ضوء نتائج هذه الاختبارات قد يتطلب الأمر مراجعة طبيب القلب أو طبيب العيون وحتى طبيب الأعصاب.