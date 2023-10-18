لإنقاص الوزن بسرعة.. 7 طرق لرفع معدل حرق الدهون

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مع التقدم بالعمر وبلوغ الأربعين، يقل معدل حرق الدهون في الجسم، ما يزيد صعوبة إنقاص الوزن إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا لإنقاص الوزن، وفي هذا التقرير نتعرف على 7 طرق لزيادة معدل التمثيل الغذائي أي حرق الدهون في الأربعينيات من عمرك.

أولا دعونا نتعرف على ماهية التمثيل الغذائي وهي الآلية الداخلية التي يطلق بها جسمك الطاقة ويحرق السعرات الحرارية، ووفقًا لـ Harvard Health، فإن التمثيل الغذائي يعمل على مدار الساعة للحفاظ على حركة جسمك، حتى عندما تكون مستريحًا أو نائمًا، عن طريق تحويل الطعام والمواد المغذية التي تتناولها إلى طاقة يحتاجها جسمك للتنفس، وتدوير الدم، والتطور وإصلاح الخلايا، وتقوم بجميع الوظائف الأخرى الضرورية للبقاء على قيد الحياة.

وإليكم فيما يلي الطرق السحرية الـ7 لإنقاص الوزن عن طريق تحفيز حرق الدهون بحسب موقع "هيلث شوتس" المعني بالصحة، وهي كالآتي:

1 - إعطاء الأولوية لتمارين القوة

واحدة من أكثر الطرق فعالية لبدء عملية التمثيل الغذائي لديك في الأربعينيات من العمر هي تدريب القوة في روتين اللياقة البدنية الخاص بك، فكتلة العضلات الخالية من الدهون تشبه الفرن الذي يحرق السعرات الحرارية حتى أثناء الراحة.

ولتحقيق هدفك عليك بما لا يقل عن دورتين إلى ثلاث جلسات تدريب للقوة في الأسبوع، ويمكن أن يكون الأمر بسيطًا مثل تمارين وزن الجسم أو أشرطة المقاومة أو رفع الأثقال في صالة الألعاب الرياضية.

ولكن عليك أن تتذكر أنك لا تحاول أن تصبح لاعب كمال أجسام، بل مجرد آلة لتعزيز عملية التمثيل الغذائي.

2 - لا تفوت وجبات الطعام

على عكس ما قد تعتقد، فإن تخطي الوجبات يمكن أن يبطئ عملية التمثيل الغذائي لديك، فعند تخطي وجبات الطعام، يدخل جسمك في "وضع المجاعة"، مما يجعله يحافظ على الطاقة ويحرق سعرات حرارية أقل.

بدلًا من ذلك، ركز على تناول وجبات أصغر ومتوازنة على مدار اليوم. قم بتضمين مزيج من البروتين والدهون الصحية والكربوهيدرات المعقدة للحفاظ على عملية التمثيل الغذائي لديك.

3 - الإكثار من تناول الشاي الأخضر

وفقا لدراسة مراجعة أجراها المركز الطبي بجامعة ماستريخت في هولندا، يمكن للشاي الأخضر أن يزيد من رفع مستوى التمثيل الغذائي، أو عدد السعرات الحرارية والدهون التي تحرقها كل يوم، حيث إن تناول 2-3 أكواب من الشاي الأخضر يوميًا قد يشجع الجسم على حرق السعرات الحرارية بسرعة أكبر مما قد يفعله بطريقة أخرى.

4- ابق جسمك رطباً

الماء هو أفضل صديق لعملية التمثيل الغذائي لديك. يمكن أن يتسبب الجفاف في انخفاض معدل التمثيل الغذائي لديك، مما يزيد من صعوبة حرق السعرات الحررية.

لذا لا هدف إلا شرب ما لا يقل عن 8-10 أكواب من الماء يوميًا، ولا تنس الترطيب قبل وأثناء وبعد التمرين. يمكن أن يساهم شاي الأعشاب أيضًا في تناول السوائل يوميًا.

5 - احصل على قسط كافٍ من النوم

النوم هو سلاح سري عندما يتعلق الأمر بتعزيز عملية التمثيل الغذائي لديك، تؤدي قلة النوم إلى تعطيل التوازن الهرموني لديك، مما يجعل من الصعب على جسمك تنظيم الشهية وإنفاق الطاقة.

لذلك احرص على النوم الجيد لمدة 7-9 ساعات كل ليلة لمساعدة جسمك على التعافي والتجديد، والحفاظ على عملية التمثيل الغذائي لديك في أفضل حالاتها.

6 - أضف التوابل إلى نظامك الغذائي

إن إضافة القليل من التوابل إلى حياتك يمكن أن يؤدي إلى زيادة عملية التمثيل الغذائي لديك. تحتوي التوابل مثل الفلفل الحار والزنجبيل والكركم على مركبات يمكن أن تزيد بشكل مؤقت عدد السعرات الحرارية التي يحرقها جسمك.

7 - التخلص من التوتر

الإجهاد ليس سيئًا لصحتك العقلية فحسب بل هو أيضا يؤدي إلى تباطؤ عملية التمثيل الغذائي، وتؤدي المستويات العالية من التوتر إلى إطلاق هرمون الكورتيزول، وهو الهرمون الذي يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن وبطء عملية التمثيل الغذائي.

ستساعدك تقنيات تقليل التوتر مثل التأمل أو اليوجا أو التنفس العميق أو مجرد تخصيص وقت لممارسة الهوايات والاسترخاء في روتينك اليومي على إدارة التوتر.