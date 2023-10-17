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صوت تسمعه قبل النوم.. دليل على وجود مشكلة قلبية

17
OCTOBER
2023
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يعتبر الشعور بألم في الصدر أو ضيق التنفس أعراضا تشير على الإصابة بأمراض القلب، إلا أن بعض الأشخاص قد لا يشعرون بأي عرض قبل تشخيص إصابتهم فعلا بالمرض، لكن بعض العلامات قد تظهر بطرق مختلفة.
 
أحد هذه العلامات هو سماع صوت دقات قلبك بأذنيك عندما تشعر بالنعاس وتريد الخلود للنوم.
 
قال مايكل ميلر، أستاذ طب القلب والأوعية الدموية في كلية الطب بجامعة ميريلاند: "يمكن لبعض المرضى الذين يعانون من خلل في صمام القلب سماع صوت النبض ليلاً عندما يحاولون النوم".
 
كما يعتبر نبض القلب المتسارع أثناء عدم القيام بأي مجهود علامة على انخفاض ضغط الدم، أو انخفاض نسبة السكر في الدم، أو فقر الدم، أو الجفاف أو أحد الآثار الجانبية للأدوية، لذلك إذا حدث لك هذا، فيجب رؤية الطبيب.
 
قد تؤثر أمراض القلب على أي من وظائف القلب وعلى أي من أجزاء القلب، ويعد مرض القلب الأكثر شيوعًا هو المتلازمة الإكليلية أو متلازمة الشريان التاجي بأشكالها المختلفة.
 
الأوعية الدموية التاجية هي الأوعية الدموية المنتشرة على الجانب الخارجي من عضلة القلب ووظيفتها توصيل الدم إلى القلب نفسه.
 
يوجد في القلب أربعة صمّامات كل واحد منها قد يُصاب بضرر ما فيحدث خلل في عمله، حيث تصنف الاضطرابات الأساسية في عمل صمامات القلب إلى مجموعتين:
 
تضيّق صمام القلب
 
أي عدم القدرة على ضخ الدم ونقله بين الأجزاء المختلفة في القلب، مما يتطلب مزيدًا من الضغط في ضخ الدم من أجل الوصول إلى المستوى الطبيعي الذي يضخه القلب.
 
توسّع صمام القلب
 
تدفق الدم يستمر حتى في الوقت الذي يفترض أن يمنع صمام القلب تدفق الدم تمامًا.
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