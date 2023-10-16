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كشفت دراسة جديدة أن الوقت الذي يختاره الشخص لممارسة التمارين الرياضية قد يكون له تأثير على فقدان الوزن.

وظل النقاش حول أفضل وقت في اليوم لممارسة التمارين الرياضية محط جدال منذ سنوات، حيث كانت الأبحاث والدراسات متضاربة.

هل التمارين الصباحية مفيدة لخسارة الوزن؟

وفق شبكة "سي بي إس نيوز" الأميركية، فقد استخدمت الدراسة الحديثة نتائج مسح وطني سابق، شمل أكثر من 5 آلاف شخص ما بين 2003 و2006.

لاحظ الباحثون "وجود ارتباط قوي" بين ممارسة التمارين وانخفاض السمنة لدى المجموعة التي كانت تمارس الرياضة في الصباح.

وجدت الدراسة أن أصحاب التمارين الصباحية "لديهم أيضا أدنى مؤشر لكتلة الجسم".

وكانت "الفئة الصباحية" تضم نسبة أكبر من النساء مقارنة مع الرجال.

الأشخاص في المجموعات الصباحية كانوا يستهلكون سعرات حرارية أقل.

"لا شيء محدد"

قالت الطبيبة المتخصصة في فقدان الوزن، الدكتورة سو ديكوتيس لـ"سي بي إس نيوز" الأميركية:

أفضل تمرين هو أي شيء يمكنك القيام به.

ما أنصح به الناس دائما هو ممارسة التمارين الرياضية عندما يستطيعون ذلك.

إذا كان من الأسهل والأكثر ملاءمة لك الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية في الصباح، فافعل ذلك.

إذا لم تتمكن من القيام بذلك حتى فترة ما بعد الظهر، فقم بذلك أيضا.