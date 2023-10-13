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احذري التدخين أثناء الحمل.. هذا خطره عليك وعلى طفلك

13
OCTOBER
2023
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يعتبر التدخين العدو اللدود للصحة، فأضراره على الجسم هي الأسوأ، خاصة أثناء الحمل.
 
فقد حذر علماء من تعرض المدخنات أثناء الحمل للولادة المبكرة بنسبة 2.6 مرة مقارنة بغير المدخنات.
 
الكافيين والتدخين
كما أوصت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، النساء الحوامل بعدم شرب أكثر من 200 مغ من الكافيين يومياً، أي ما يعادل كوبين من القهوة أو الشاي سريع التحضير.
 
كذلك يجب عليهن التوقف عن التدخين، لأن شرب كميات كبيرة من الكافيين والتدخين يرتبطان بزيادة خطر حدوث مضاعفات الحمل والولادة المبكرة وتقييد نمو الجنين.
 
أصغر حجماً
وتوصلت دراسة نُشرت في مجلة International Journal of Epidemiology إلى أن النساء اللواتي يدخن أثناء الحمل كن أكثر عرضة للولادة المبكرة بثلاث مرات تقريباً مقارنة بغير المدخنات، أي أكثر من ضعف التقدير السابق.
 
كما وجدت أن الأطفال الذين يولدون لأمهات مدخنات هم أكثر عرضة بأربعة أضعاف لأن يكونوا أصغر حجماً مقارنة بعمر الحمل، ما يعرضهم لخطر حدوث مضاعفات خطيرة، بما في ذلك صعوبات التنفس والالتهابات.
 
ووفق الدراسة، فإنه عندما تنتقل سموم التدخين عبر مجرى الدم إلى الطفل، يعاني من صعوبة الحصول على الأكسجين. وعندما يحدث هذا فإنه يؤثر على نموه، ويرتبط بالولادة المبكرة بوزن منخفض.
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