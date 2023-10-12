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انخفاض عدد الصفائح الدموية (د. حنينا أبي نادر)

12
OCTOBER
2023
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إن نقص الصفيحات (Thrombocytopenia) هو انخفاض عدد الصفائح الدموية (أقل من 150) ويمكن أن يكون خطيرًا أثناء الجراحة (20-50) أو شديدًا <20 مما يؤدي إلى النزيف.
 
قد تكون أسباب ذلك العدوى (فيروس نقص المناعة البشرية HIV، التهاب الكبد الوبائيHCV ، هيليكوباكتر بيلوري)، التخثر المنتشر داخل الأوعية الدموية (بسبب مضاعفات الحمل المحتملة)، الإشعاع، المناعة الذاتية (الذئبة LUPUS )، أمراض الكبد، سرطان الدم، المخدرات (الهيبارين). لكن، يبقى السبب مجهولاً عند الأطفال وقد يؤدي تدمير الطحال إلى زيادة وقت النزيف. 
تعتبر الحالات المزمنة أكثر شيوعًا عند الفتيات.
 
في تلك الحالات التي تقل أعمارهم عن 5 سنوات، يمكن أن تؤدي متلازمة انحلال الدم اليوريمي HUS إلى الفشل الكلوي الحاد وفقر الدم بسبب الإشريكية القولونية E. Coli . عادة بعد مرور 7-10 أيام على نقل الدم، قد يحصل فرفرية (purpura) تؤدي إلى انخفاض الصفائح الدموية. يمكن أن يكون نخاع العظم والفحص البدني طبيعيين. في حالة النوبات والاضطرابات البصرية، يتم استبعاد فرفرية نقص الصفيحات الخثارية (مشكلة في الإنزيم). يظهر اختبار الدم ارتفاع LDH والبيليروبين غير المقترن.
 
يمكن أن يكون العلاج عن طريق الكورتيكوستيرويدات، أو البلازما الطازجة المجمدة، أو الأجسام المضادة وحيدة النسيلة، أو رحلان البلازما، أو حتى الجراحة (استئصال الطحال حسب السبب).
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