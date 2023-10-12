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10 نصائح لإنقاص 10 كغم من وزن الجسم في شهر واحد

12
OCTOBER
2023
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يعاني أكثر من مليار شخص، في جميع أنحاء العالم، من السمنة، بواقع 650 مليون بالغ و340 مليون مراهق و39 مليون طفل.
 
وتقدر منظمة الصحة العالمية أن ما يقرب من 167 مليون شخص - من بالغين وأطفال – ستتراجع صحتهم بسبب زيادة الوزن أو السمنة، بحلول عام 2025.
 
وبحسب ما نشره موقع India.com، فإن هناك 10 طرق فعالة ويمكن أن تؤدي إلى نتائج جيدة وسريعة لأنقاص الوزن والتخلص من الكيلوغرامات الزائدة في غضون شهر واحد، كما يلي:
 
1. تقليل تام للسكريات
إن التخفيض التام لكميات السكر بجميع أشكاله، حتى الجاجري، أو ما يعرف بـ"دبس السكر" يساعد على تحقيق نتائج سريعة.
 
2. تجنب الدقيق المعالج
يساعد تقليل تناول الأطعمة، التي تحتوي على دقيق معالج، على تحسين الصحة وخفض السعرات الحرارية.
 
3. الفواكه الجافة
تناول الفواكه الجافة المنقوعة على معدة فارغة - باعتدال مثل 2-3 قطع من اللوز مع 2 قطعة من التين.
 
4. الخضراوات والفواكه
يمكن أيضًا زيادة الاعتماد على السلطات، سواء كانت فواكه أو خضراوات، في النظام الغذائي.
 
5. مصادر بروتين متنوعة
تناول كميات كبيرة من البروتين، بما يشمل البيض والبقول والفاصوليا، يدعم العضلات والنشاط البدني والشعور بالشبع.
 
6. عصائر طبيعية
يُنصح أيضًا بإضافة بعض المشروبات الطازجة المصنوعة بالمنزل للنظام الغذاء لتناولها قبل وجبة الفطور مثل عصير التفاح والبرتقال.
 
7. البذور والحبوب
يُفضل تناول حبوب وبذور مثل الحبوب الكاملة وبذور دوار الشمس واليقطين في وجبة الفطور.
 
8. خيارات خارج المنزل
إذا كان الشخص يتناول الطعام خارج المنزل، يمكنه اختيار الأطعمة غير المحمصة أو المخبوزة في المقبلات ويمكن أن يستبدلها بمنتجات صحية مثل الجبن القريش أو فول الصويا.
 
9. السابعة مساء
يوصي الخبراء بالتوقف عن تناول الطعام بعد الساعة السابعة مساءً كل يوم. وإذا شعر الشخص بالجوع يمكنه تناول الشاي الأخضر أو عدد قليل من المكسرات أو البذور المنقوعة.
 
10. التمارين الرياضية
للحصول على نتائج فورية، يمكن تضمين أي نوع من التمارين الرياضية في النظام الغذائي. ولو مجرد القيام بممارسة المشي لمدة 20 دقيقة يوميًا.
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