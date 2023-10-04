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الورم حول العين (د. حنينا أبي نادر)

4
OCTOBER
2023
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يمكن أن يبين الورم بالتزامن مع انتفاخ العين والاحمرار وغشاوة النظر والألم والحكاك، والحساسية للضوء معالتدميع أو التورّم فقط. ويمكن أيضًا أن يكون أحادي الجانب في الحالات التالية، مثل الإصابة، أو الاحتكاك، أو القناة الدمعية المغلقة، أو الشحاد، أو لدغة الحشرات، أو طفيلي Chagas أو أكثر خطورة في حالة سرطان الغدد الليمفاوية (عادةً الحمى والتعب وفقدان الوزن). في حالة تدلي الجفون، يتم أخذ التصوير بالرنين المغناطيسي MRIفي الاعتبار.
 في حالات المناعة الذاتية، يمكن أن تسبب الكلى (lupus) الانتفاخ الجهازي وهو سبب عضوي مثل القلب (ورم الكاحل أيضًا)، والكبد (ورم البطن)، أو الغدة الدرقية (الشفاه أيضًا في نقص نشاط الغدّة الدرقيّة). يمكن أن يكون ورم العين ذات الوجه المستدير والسنام بين الكتفين سببه الهرمونات كما هو الحال في متلازمة Cushing. يمكن أن يكون ورم العين الحادموضعي بسبب الحساسية أو الصدمة أو الالتهاب أو التهاب النسيج الخلوي حول العين. ويكون العلاج بمعالجة السبب وإيقاف المهيجات مثل اليد أو الضوء أو الدخان أو تناول كميات كبيرة من الملح. 
يزداد الخطر على الشباب الذين يعانون من فقر الدم المنجلي (تورّم اليد مع فقر دم). 
 
للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع دكتور حنينا أبي نادر على الرقم التالي: 03/944331 (مختبر سان ميشال في أنطلياس) وعلى Hanina838 عبر Skype، أو على Zoom
 
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