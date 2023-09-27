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بغض النظر عن علم الوراثة.. 9 أطعمة تساعد على زيادة الطول!

27
SEPTEMBER
2023
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في حين أن علم الوراثة هو المسؤول الأول عن تحديد طول كل شخص، فإن التغذية السليمة خلال سنوات النمو يمكن أن تدعم النمو الأمثل. نشرت صحيفة Times of India قائمة تضم 9 أطعمة توفر العناصر الغذائية الأساسية للتنمية الصحية، كما يلي:
 
1. منتجات الألبان
إن منتجات الألبان مثل الحليب واللبن والجبن غنية بالكالسيوم، الذي يعد ضروريًا لبناء عظام قوية ونمو سليم. إن تناول كمية كافية من الكالسيوم خلال مرحلة الطفولة والمراهقة يمكن أن يدعم النمو الأمثل للعظام.
 
2. البيض
إن البيض مصدر ممتاز للبروتين عالي الجودة والأحماض الأمينية الأساسية، وكلاهما ضروري لنمو الأنسجة وإصلاحها، بما يشمل العظام.
 
3. اللحوم الخالية من الدهن
توفر اللحوم الخالية من الدهون مثل الدجاج والديك الرومي البروتين والمعادن المهمة مثل الزنك، الذي يشارك في تكوين العظام وتنظيم النمو.
 
4. أسماك دهنية
تشتهر الأسماك الدهنية، مثل السلمون والماكريل، بأنها غنية بأحماض أوميغا-3 الدهنية، والتي يمكن أن تدعم الصحة العامة وربما تساعد في تعزيز النمو.
 
5. البقوليات
توفر الفاصوليا والعدس والحمص البروتين النباتي والألياف والمواد المغذية الأساسية مثل الحديد والزنك، وجميعها ترتبط بالأدلة العلمية بالنمو والتطور.
 
6. الخضراوات الورقية
توفر السبانخ وغيرها من الخضراوات الورقية الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تساهم في الصحة العامة، والتي تعد أساسًا للنمو الأمثل.
 
7. المكسرات والبذور
إن معظم المكسرات والبذور مليئة بالعناصر الغذائية مثل المغنيسيوم والدهون الصحية، والتي يمكن أن تدعم النمو والتطور.
 
8. الفاكهة
توفر الفواكه مثل البرتقال والفراولة والكيوي كميات مناسبة من فيتامين C، وهو أمر بالغ الأهمية لتخليق الكولاجين، وهو مكون رئيسي للعظام.
 
9. الحبوب الكاملة
توفر الحبوب الكاملة مثل الشوفان والكينوا والأرز البني الفيتامينات والمعادن والألياف الأساسية، مما يساهم في الصحة العامة والرفاهية.
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