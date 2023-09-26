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7 أطعمة ومشروبات خارقة للوقاية من حصوات الكلى

26
SEPTEMBER
2023
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يساعد اتباع نمط غذائي صحي في الوقاية من الكثير من الأمراض، من بينها حصوات الكلى، التي تتكون نتيجة مزيج من الوراثة والعوامل البيئية.
 
وتشمل عوامل الخطر ارتفاع مستويات الكالسيوم في البول والسمنة وبعض الأطعمة والأدوية ومكملات الكالسيوم وفرط نشاط الغدة الدرقية والنقرس وعدم شرب السوائل الكافية. تتشكل الحصوات في الكلى عندما يزيد تركيز المعادن في البول. لكن بحسب ما نشره موقع DNA India، يوجد قائمة بالأطعمة والمشروبات التي تساعد في حماية الجسم من تكوين حصوات الكلى، كما يلي:
 
1. الموز
يعد الموز أحد الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم الذي يمنع تكوين حصوات الكلى. لكن يجب الحذر من عدم توزان كميات البوتاسيوم والصوديوم في الجسم. ففي حالة وجود مشاكل في الكليتين، ربما ترتفع مستويات البوتاسيوم في الدم بشكل كبير. ويمكن أن تؤثر المستويات المرتفعة من البوتاسيوم على إيقاع القلب، لذا ينصح الخبراء بتناول كميات معتدلة من الموز للحفاظ على التوزان بين الصوديوم والبوتاسيوم إذا كانت مستويات الصوديوم مرتفعة.
 
2. البرتقال
تعد الفواكه الحمضية من الأطعمة الصديقة للكلى. يساعد تناول البرتقال على الوقاية بفعالية من تكوين حصوات بالكلى.
 
3. الليمون
كما يعتبر الليمون، مثله مثل البرتقال، من العناصر الغذائية المفيدة للصحة بصفة عامة وللحماية من حصوات الكلى بشكل خاص.
 
4. الحليب
يمكن أن يكون نقص الكالسيوم ضارًا بصحة الجسم. لذا، فإن تناول المشروبات الغنية بالكالسيوم مثل الحليب يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة.
 
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5. الزبادي
وبالمثل، فإن الزبادي، الذي يُعرف بأنه علاج رائع لنقص الكالسيوم في الجسم، يمكن أن يساعد أيضًا في محاربة تكوين الحصوات في الكلى.
 
6. سمك السالمون
وبصرف النظر عن البوتاسيوم والكالسيوم، فإن فيتامين D يعد عنصرًا أساسيًا للوقاية من حصوات الكلى. لهذا السبب، ينصح الخبراء بتناول سمك السالمون كونه أحد الأطعمة الغنية بفيتامين D.
 
7. الماء
وبالطبع، فإن تناول الكثير من الماء يوميًا يساعد في الوقاية من خطر تكوين حصوات الكلى.
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