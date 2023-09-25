بثلاثية.. أتلتيكو يطيح غريمه الريال في ديربي الدوري الإسباني

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سجل ألفارو موراتا ثنائية ليقود أتليتيكو مدريد للفوز بأداء قوي 3-1 على غريمه ريال مدريد في قمة العاصمة بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

افتتح موراتا التسجيل في الدقيقة الرابعة من ضربة رأس بعد تمريرة صمويل لينو العرضية وأضاف أنطوان جريزمان الهدف الثاني بضربة رأس أخرى في الدقيقة 18 بعد تمريرة ساؤول نيجيز.

وقلص توني كروس الفارق بتسديدة على حافة منطقة الجزاء في الدقيقة 35 لكن موراتا وسع الفارق مجددا في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني بعد هدية أخرى من ساؤول.

وتقدم أتليتيكو، الذي تتبقى له مباراة، للمركز الخامس برصيد عشر نقاط بينما تراجع ريال، الذي بدأ الجولة في الصدارة، إلى المركز الثالث ولديه 15 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف برشلونة وجيرونا.