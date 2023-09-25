تحاولين الحمل.. خبراء يحذرون من خطر هذه الأطعمة

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يحذر خبراء التغذية النساء اللواتي يرغبن بالحمل من تناول أطعمة ومشروبات معينة بسبب خطرها في بعض الأحيان على صحة الجنين واستمرارية الحمل.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، شاركت خبيرة التغذية رو هانتريس، الأطعمة التي يجب تجنبها في هذا الإطار.

الكافيين

يجب الحد من تناول الكافيين عند محاولة الحمل، وذلك لأن شرب الكثير منه يرتبط بزيادة فرصة الإجهاض.

وتقترح ألا تتناول النساء أكثر من 200 ملغ، وهذا يعادل تقريبا كوبين من القهوة سريعة التحضير.

بعض أنواع الأسماك

تعتبر الأسماك الزيتية مثل السلمون والماكريل والسردين مصادر غنية بالعناصر الغذائية، لذلك قد يبدو من المفاجئ أن يوصي أخصائيو التغذية بعدم الإفراط في تناولها أثناء محاولة الحمل.

يجب أن تقتصر على حصتين في الأسبوع بسبب الملوثات التي تحتوي عليها، والتي يمكن أن تتراكم في الجسم وتلحق الضرر بالجنين.

يجب على النساء الحوامل أيضا تجنب الأسماك المدخنة أو المعالجة لأنها قد تكون ملوثة ببكتيريا الليستيريا.

هذا يمكن أن يسبب عدوى تسمى داء الليستريات، والتي يمكن أن تؤدي إلى الإجهاض أو ولادة جنين ميت، أو تجعل الطفل حديث الولادة يعاني من مرض خطير.

يجب تجنب البيض وكبد البقر وزيت السمك، وذلك لأنها تحتوي على نسبة عالية من فيتامين أ.

زيادة فيتامين أ يمكن أن تسبب تشوهات للجنين تشمل صغر العيون أو عدم وجودها، الشفة الأرنبية، وتشوهات الأطراف والكلى والأعضاء التناسلية والقلب والغدة الدرقية والهيكل العظمي.

الدهون المتحولة

يجب تجنب الدهون المتحولة الموجودة في السمن والكعك والبسكويت والوجبات السريعة.

يرتبط تناول الدهون المتحولة بزيادة نسب العقم ويمكن أن يؤثر على طول فترة الحمل مما قد يؤدي إلى عيوب في النمو والإجهاض.

الشركات المصنعة خفضت بشكل كبير مستويات الدهون المتحولة في الأطعمة في السنوات الأخيرة بسبب آثارها السيئة المعروفة على الصحة،

مثل زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والجلطات الدموية.