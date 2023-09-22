ميسي يكشف عن وظيفته المستقبلية بعد اعتزاله كرة القدم

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كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي المحترف في صفوف نادي إنتر ميامي الأمريكي، عن الوظيفة التي يود مزاولتها بعد اعتزاله كرة القدم.

وفي مقابلة مع مواطنه الصحفي ميغيل غرانادوس على قناة "OLGA" في "يوتيوب"، سئل ميسي عن موعد اعتزاله، فرد "البرغوث": "لم أفكر في الأمر ولا أريد أن أفكر فيه".

وأضاف: "أريد فقط الاستمرار في الاستمتاع بنفسي. وكان هذا هو السبب الرئيسي لمغادرة أوروبا"، في إشارة منه لرحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة عن باريس سان جيرمان لينضم لإنتر ميامي الأمريكي.

وأردف اللاعب الدولي الأرجنتيني البالغ من العمر 36 عاما والذي فاز بكل الألقاب الكبرى في كرة القدم العالمية بما في ذلك كأس العالم، أنه يود بعد اعتزاله أن يصبح مديرا رياضيا أو يلعب أي دور آخر من شأنه أن يبقيه مرتبطا بالساحرة المستديرة.

وأوضح "(لاعب كرة القدم)إنها وظيفة. أنا محظوظ لأداء عمل أحبه. رغم أن لدي مسؤوليات وأهدافا، إلا أنه لا يزال شيئا أستمتع به. ماذا سأفعل بعد ذلك؟ لا أعرف، أريد أن أبقى مرتبطا بكرة القدم، أرغب في أن أكون مديرا رياضيا، أو شيئا من هذا القبيل".