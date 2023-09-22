خبيرة خصوبة تحذر من 5 أطعمة ومشروبات لا ينبغي تناولها أثناء محاولة الحمل!

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يحذر خبراء التغذية من تناول النساء لبعض الأطعمة أثناء محاولة الحمل وإنجاب الأطفال.

وشاركت اختصاصية التغذية الاستشارية رو هنتريس، من لندن، الأطعمة التي تتخطاها أو تقلل منها عندما تحاول الحمل.

الكحول

إذا كنت حاملا أو تحاولين الحمل، فمن الممكن أن ينتقل الكحول إلى جنينك، وفقا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية.

وتضيف أن شرب الكحول أثناء الحمل يمكن أن يؤدي إلى ضرر طويل الأمد لطفلك، وكلما شربت أكثر، زاد الخطر.

وقالت هنتريس: "إذا كانت الأم تستهلك الكحول أثناء الحمل، فإن ذلك يزيد من خطر الإجهاض والإملاص، بالإضافة إلى اضطراب طيف الكحول الجنيني الذي يمكن أن يسبب مشاكل عقلية وجسدية لدى طفلك".

لكن الأمر لا يقتصر على فترة الحمل فحسب، بل يرتبط استهلاك الكحول أيضا بانخفاض فرصة الحمل، كما تقول هنتريس.

مادة الكافيين

يجب الحد من تناول الكافيين عند محاولة الحمل، على الرغم من أنه ليس له تأثير سلبي على الحمل. وذلك لأن شرب الكثير منه يرتبط بزيادة فرصة الإجهاض، وفقا لهنتريس.

وتقترح ألا تتناول النساء أكثر من 200 ملغم من الكافيين يوميا عندما يحاولن إنجاب طفل. وهذا ما يعادل كوبين من القهوة سريعة التحضير التي تحتوي على حوالي 100 ملغ من القهوة لكل فنجان.

الأسماك الزيتية

تعتبر الأسماك الزيتية مثل السلمون والماكريل والسردين، مصادر غنية بالعناصر الغذائية، لذلك قد يبدو من المفاجئ أن يوصي أخصائيو التغذية بعدم الإفراط في تناولها أثناء محاولة الحمل.

وتقول هنتريس: "على الرغم من أنها مصدر ممتاز للعناصر الغذائية بما في ذلك الحديد واليود وأوميغا 3، إلا أنها يجب أن تقتصر على حصتين في الأسبوع بسبب الملوثات التي تحتوي عليها، والتي يمكن أن تتراكم في الجسم وتلحق الضرر بالجنين".

كما تحتوي على ملوثات مثل الديوكسينات وثنائي الفينيل متعدد الكلور، التي قد تضر بالجنين، وفقا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية.

وتضيف أنه يجب على النساء الحوامل أيضا تجنب الأسماك الجاهزة للأكل أو المدخنة الباردة أو المعالجة لأنها قد تكون ملوثة ببكتيريا الليستيريا، التي يمكن أن تؤدي إلى الإجهاض أو ولادة جنين ميت، أو إصابة طفلك حديث الولادة بمرض خطير.

الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين A

يجب تجنب الأطعمة مثل البيض وكبد البقر وزيت السمك إذا كنت تحاولين الحمل، وفقا للخبراء. وذلك لأنها تحتوي على نسبة عالية من فيتامين A.

وقالت هنتريس: "عند تناول فيتامين A بكميات زائدة، يمكن أن يكون ضارا للجنين".

يتشكل فيتامين A في الجسم عندما يتم تفكيك البيتا كاروتين، وهو اللون الموجود في الخضار الحمراء والصفراء والخضراء الورقية.

ويمكن أن يسبب تناول الكثير من فيتامين A تشوهات للجنين تشمل تطورا غير طبيعي للعمود الفقري، وصغر العيون أو عدم وجودها والشفة الأرنبية والحنك المشقوق والأذنين المشوهة، وتشوهات الأطراف والكلى والأعضاء التناسلية والقلب والغدة الدرقية، وفقا للجنة علم السموم في وكالة معايير الأغذية.

الدهون المتحولة

يجب تجنب الدهون المتحولة الموجودة في السمن والكعك والبسكويت والوجبات السريعة إذا كنت تحاولين الحمل.

وتقول هنتريس: "يرتبط تناول الدهون المتحولة بزيادة في العقم ويمكن أن يؤثر على طول فترة الحمل ما قد يؤدي إلى عيوب في النمو والإجهاض".