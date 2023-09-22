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مقابلة نارية.. ميسي يهاجم سان جيرمان ويتحدث عن علاقته بمبابي

22
SEPTEMBER
2023
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في مقابلة مثيرة للجدل، الخميس، هاجم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه السابق باريس سان جيرمان، وتحدث عن علاقته بالنجم الفرنسي كيليان مبابي.
 
وتحدث ليونيل ميسي بأريحية كبيرة، مع مواطنه الصحفي ميغي غرانادوس، في مقابلته الأولى منذ الانتقال إلى إنتر ميامي الأميركي.
 
باريس سان جيرمان
 
وهاجم ميسي فريقه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي، وعبر عن استيائه من عدم "تكريم" الفريق له بعد إحراز بطولة كأس العالم مع منتخب بلاده الأرجنتين، في 2022.
 
وقال ميسي: "كنت اللاعب الأرجنتيني الوحيد، بين التشكيلة المكونة من 26 لاعبا في منتخب بلادي، الذي لم يحصل على تكريم من ناديه بعد إحراز كأس العالم".
 
وأضاف: "أعتقد أن فترتي مع باريس سان جيرمان لم تكن جيدة، لكنني أصبحت بطل العالم وأنا لاعب لباريس سان جيرمان، لذلك كل شيء يحصل لسبب ما".
 
كأس العالم 2026
 
وحول مشاركته في مونديال 2026 المقبل، الذي سيقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، لم يعط أسطورة الأرجنتين إجابة صريحة.
 
وقال ميسي: "لا أعلم إذا كنت سأشارك في مونديال 2026، لا أفكر بالأمر الآن، تفكيري محصور ببطولة كوبا أميركا 2024. سأرى بعدها كيف ستكون حالتي البدنية. المونديال بعد 3 أعوام من اليوم".
 
مبابي
 
أما حول علاقته بنجم فرنسا الأول، وزميله السابق في باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، فلم يكشف ميسي الكثير، لكنه لمح لاستياء النجم الفرنسي من خسارة المونديال.
 
وقال ميسي: "كانت علاقتي جيدة مع كيليان مبابي مثل ما كانت جيدة مع جميع لاعبي باريس سان جيرمان. بعدها أدركت إننا هزمناهم في كأس العالم، ونحن السبب في أنهم ليسوا أبطال العالم مجددا".
 
واتساب
 
وفي جانب طريف من المقابلة، تحدث ميسي عن استخدامه لوسائل التواصل الاجتماعي، وتحديدا تطبيق واتساب، الذي يستخدمه الملايين حول العالم.
 
وقال ميسي: "لا استخدم التعابير المضحكة ولا الملصقات في واتساب، ولا أحب إرسال الرسائل الصوتية، أفضل الرسائل العادية والمكالمات".
 
كما كشف ميسي في المقابلة صورته الشخصية على "واتساب"، وهي صورته بعد نهائي كأس العالم بجانب زوجته وأطفاله الثلاثة.
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