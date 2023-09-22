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أطعمة ومشروبات يمكن أن تُنشط الكلى بشكل طبيعي

22
SEPTEMBER
2023
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إن الطعام الذي تتناوله يمكن أن يؤثر على صحتك إيجابًا أو سلبًا، ولهذا يؤكد خبراء الصحة على ضرورة تناول نظام غذائي متوازن لأنه يساعد في تغذية الجسم وتحسين أداء الأعضاء الحيوية مثل الكلى. بحسب ما نشرته صحيفة "Times of India"، ينصح الخبراء بتناول بعض الأطعمة والمشروبات، التي يمكنها تنشيط الكلى بشكل طبيعي وتحسين قدرتها على العمل:
 
1. فواكه وخضراوات
تحتوي الفواكه والخضروات بشكل طبيعي بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تعزز الصحة العامة، بما يشمل صحة الكلى.
 
2. كرنب
يعد الملفوف من الخضراوات، التي تحتوي على نسبة منخفضة من البوتاسيوم والألياف ويمكن تضمينها في نظام غذائي صديق للكلى. وبصرف النظر عن ذلك، فإن الملفوف له خصائص مضادة للالتهابات تساعد في شفاء الكلى.
 
3. الأعشاب والتوابل
تحتوي بعض الأعشاب والتوابل، مثل البقدونس والكركم والزنجبيل، على خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تفيد صحة الكلى.
 
4. بروتين صحي
يوصى باختيار مصادر البروتين الخالية من الدهون مثل الدواجن منزوعة الجلد والتوفو والفاصوليا. وينصح الخبراء بالحد من استهلاك اللحوم الحمراء، لأنها يمكن أن تكون قاسية على الكلى.
 
5. ثوم
يمكن أن يكون تناول الثوم بشكل منتظم مفيدًا لصحة الكلى لأنه غني بشكل طبيعي بمضادات الأكسدة والمكونات النشطة، التي تسهم بفاعلية في عكس تأثير الجذور الحرة. كما يساعد الثوم في خفض ضغط الدم المرتفع وتعزيز الصحة العامة.
 
6. أسماك دهنية
تحتوي الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل والسردين على نسبة عالية من أحماض أوميغا-3، والتي يمكن أن يكون لها تأثيرات مضادة للالتهابات وتفيد صحة الكلى.
 
7. التوت
لأنه غني بمضادات الأكسدة فيمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب وحماية الكلى. يحتوي التوت أيضًا على مضادات الأكسدة بوفرة مما يساعد في تقليل الضرر الذي تسببه الجذور الحرة.
 
8. الماء
إن تناول الماء بكميات مناسبة يساعد الجسم على البقاء رطبًا بشكل جيد وهي خطوة ضرورية لصحة الكلى. يساعد الترطيب المناسب على طرد السموم والفضلات من الجسم.
 
أبرز الممنوعات
يحذر الخبراء من تناول بعض الأطعمة لمن يعانون من أمراض الكلى أو للوقاية من الإصابة بها:
 
1. الأطعمة منخفضة الصوديوم
إن تقليل تناول الصوديوم مهم لصحة الكلى، حيث إن الإفراط في الصوديوم يمكن أن يرفع ضغط الدم ويجهد الكلى. ويوصي الخبراء باختيار المنتجات الطازجة والأطعمة الكاملة وتجنب الأطعمة المصنعة والمعبأة المليئة بالملح.
 
2. سكر منخفض
إذا كان الشخص يعاني من مرض السكري، فإن إدارة مستويات السكر في الدم أمر حيوي لصحة الكلى. ومن الأفضل تجنب الأطعمة السكرية لضمان صحة الكلى بشكل أفضل.
 
3. الحد من الفوسفور
إذا كان الشخص يعاني من مشاكل في الكلى، فمن المهم تجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الفوسفور مثل منتجات الألبان والمكسرات والأطعمة المصنعة، لأن الفوسفور الزائد يمكن أن يكون ضارًا.
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