انتشار نوع جديد من الفيروس التاجي

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يؤكد العلماء أن السلالة الجديدة ВА.2.86 من الفيروس التاجي المستجد خطرة فعلا، لذلك يمكن أن تهيمن وتسبب موجة جديدة لجائحة "كوفيد-19".

ويقول الدكتور ألكسندر مياسنيكوف: "ظهر فجأة فيروس آخر ВА.2.86. وهذا الفيروس يحتوي على 35 طفرة وليس 2-3 كالآخرين. كما أنه يختلف عن متحور "أوميكرون"، والمتغيرات الأخرى".

ويضيف، ليس مستبعدا أن تحدث موجة جديدة من "كوفيد-19" في الخريف، لأن اللقاحات المستخدمة قد لا تكون فعالة ضد ВА.2.86 ، مع العلم أن الإصابات حاليا قليلة وتظهر على أنها عدوى تنفسية حادة.

ومن جانبه يشير الدكتور ميخائيل كوستينوف العضو المراسل في أكاديمية العلوم الروسية،إلى أن هذا الفيروس يشكل خطورة على الأشخاص الذين يعانون من ضعف منظومة المناعة.

ويقول: "الفيروسات يجب أن تعيش. وولكن كيفية استعداد الجسم لذلك أمر آخر. المشكلة هي أن الجائحة انقضت ولكنها تركت بصماتها - متلازمة ما بعد كوفيد- ضعف شديد في منظومة المناعة البشرية".

وأكد الخبراء أن أي فيروس يمكن أن يشكل خطورة على المجموعات المعرضة للخطر.