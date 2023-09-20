living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أغرب تفسير لطول القامة وقصرها.. خبير يزعم

20
SEPTEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يعتقد الكثيرون أن طول القامة يرجع إلى الجينات والنظام الغذائي وممارسة أنواع معينة من الرياضات.
 
غير أن أحد خبراء التنمية البشرية فجر مفاجأة غريبة عجيبة، حيث زعم أنه لكي ينمو الأطفال ويصبحوا طوال القامة، فهم يحتاجون أيضاً إلى الحب والأمل والسعادة، وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
 
الرفاهية العاطفية
في التفاصيل ادعى البروفيسور باري بوجين، عالم الأنثروبولوجيا البيولوجية في جامعة لوبورو، أن الرفاهية العاطفية للشاب أمر بالغ الأهمية لمنع توقف النمو.
 
وزعم أن عدم الشعور بالحب من المقربين والافتقار إلى أي أمل في المستقبل يسبب "ضغوطاً عاطفية سامة" يمكن أن تضر الجسم، "بما يمكن أن يشمل عرقلة الهرمونات اللازمة للنمو والطول".
 
جميع الوظائف البيولوجية
كما أضاف أن "الجنس البشري يتطلب روابط اجتماعية وعاطفية قوية، أي الحب، بين الشباب وكبار السن، وفي الواقع بين الجميع من مختلف الأعمار".
 
كذلك أشار إلى أن "هذه الارتباطات مطلوبة لتعزيز جميع الوظائف البيولوجية تقريباً، مثل هضم الطعام وامتصاصه في الجسم، ونظام المناعة الجيد، والسعادة العامة والنظرة الإيجابية للحياة".
 
قصر القامة في غواتيمالا
وكجزء من مراجعته المنشورة في دورية الأنثروبولوجيا الفسيولوجية، قام بوجين بتحليل السجلات التاريخية للطول التي امتدت لما يقرب من قرنين من القرن التاسع عشر إلى التسعينيات.
 
وشرح بوجين، الذي كان يدرس كيفية نمو البشر منذ ما يقرب من 5 عقود، أن دولاً مثل غواتيمالا، حيث يعيش المواطنون في حالة من عدم اليقين والاضطراب السياسي ويتعرضون للعنف، لديها بعض من أقصر الناس في العالم.
 
حيث يبلغ متوسط طول الرجل الغواتيمالي حوالي 163 سم بينما يصل متوسط طول المرأة إلى حوالي 149 سم.
 
طول القامة في هولندا
من ناحية أخرى، لفت إلى أن مواطني هولندا، على سبيل المثال، يعدون من بين أطول شعوب العالم قامة، حيث يبلغ متوسط طول الرجال حوالي 183 سم والنساء 169 سم، لافتاً إلى أن سياسات هولندا تدعم الرعاية الاجتماعية والأمن لمواطنيها.
الأمن والرعاية الصحية والتعليم
 
فيما ختم قائلاً إنه "إذا لم يكن هناك الأمن والرعاية الصحية والتعليم وكان المواطن قلقاً بشأن المستقبل، فلن يكون لديه أمل، وهذا ما يؤدي إلى الإجهاد السام المزمن وعرقلة الهرمونات (التي تعزز النمو الجسدي)".
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   