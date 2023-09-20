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مشكلات صحية يشير إليها النعاس أثناء النهار

20
SEPTEMBER
2023
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يشعر الإنسان في بعض الأحيان بالنعاس أثناء النهار على الرغم من أنه نام نوما جيدا وكافيا في الليل، فما السبب؟
 
يشير الدكتور ألكسندر مياسنيكوف، إلى ان السبب الرئيسي للشعور بالنعاس أثناء النهار هو الانفعالات العاطفية المتطرفة بما فيها الكآبة.
 
ووفقا للطبيب، غالبا ما لا تستطيع طاقة الإنسان تحمل وفرة الأخبار التي تكون مساحة المعلومات في الدماغ مشبعة بها. لذلك تنفق بسرعة، ما يؤدي إلى الشعور بالنعاس.
 
ويقول: "الإنسان إما لا ينام أو ينام مدة طويلة. وإما يتوقف عن الأكل أو يأكل كثيرا، وهذه جميعها حالات متطرفة من سمات الإكتئاب".
 
ويضيف إذا ظهرت لدى الشخص رغبة بالنوم في النهار فإنها تشير إلى أن شيئا ما في الحياة لا يرضيه، ما يدفع الدماغ للتفاعل فورا وعزل هذا العامل المزعج.
 
ويشير الطبيب إلى أن الشعور بالنعاس في النهار يعاني منه الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل ارتفاع مستوى ضغط الدم والسمنة.
 
ووفقا له، للتخلص من الاكتئاب والنعاس، يجب النوم 10-15 دقيقة في النهار. لأن هذا سيساعد على استعادة نظام النوم والتخلص من النعاس أثناء النهار.
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