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"مرض غامض" يؤدي لوفاة 9 أطفال وإصابة العشرات

20
SEPTEMBER
2023
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توفي تسعة أطفال في قرية بوسط ساحل العاج من جرّاء مرض غامض استدعى إدخال حوالي 60 طفلاً آخر إلى المستشفى، بحسب حصيلة جديدة أوردتها مصادر طبية الثلاثاء.

وقال تونغبو ياو، أحد سكّان قرية نيانغبان، لوكالة فرانس برس إنّ "طفلين آخرين توفيا".

وأكّد هذه المعلومة مصدر في المستشفى الجامعي في مدينة بواكيه الواقعة على بُعد حوالي 30 كلم من القرية.

وأضاف المصدر أنّه من أصل 59 شخصاً نقلوا إلى المستشفى منذ الأحد، فإنّ "خمسين منهم عادوا إلى القرية".

وتابع المصدر "في الوقت الراهن، كلّ العيّنات موجودة في المختبر، ولم نتلقّ النتائج بعد، وبالتالي فإنّ سبب هذا المرض القاتل "ليست معروفة بعد".

وأكد مصدر آخر في المستشفى أنّ جميع الذين أدخلوا المستشفى وكذلك الأطفال الذين ماتوا في القرية تناولوا نفس الطعام، وهو عصيدة ذرة.

ويعتقد العديد من سكّان القرية أنّ هذه العصيدة كانت ملوّثة ببكتيريا ما.

وفي فبراير، حُكم على شخصين في كبو-كاهانكرو، وهي قرية أخرى قريبة من بواكيه، بالسجن لمدة خمس سنوات بعدما تسبّبت بكتيريا كلوستريديوم بوفاة 16 شخصاً، وفقاً لحصيلة رسمية، و21 شخصاً، وفقاً للقرويين.

 

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