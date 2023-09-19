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مرض "لعنة الأثرياء".. تعرف إلى أعراضه وطرق الوقاية منه؟

19
SEPTEMBER
2023
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"داء الملوك" أو "لعنة الأثرياء" أسماء متداولة لمرض النقرس، وذلك لأنه تاريخيا أصاب الناس الذين يتناولون أنظمة غذائية غنية باللحوم الحمراء والمأكولات البحرية الفاخرة.
 
النقرس هو نوع من التهاب المفاصل الناجم عن ارتفاع نسب حمض اليوريك الذي يشكل بلورات صغيرة، تعرف باسم التوفة، داخل المفاصل وحولها.
 
إذا شقت هذه الحصوات طريقها إلى المفاصل، فإنها يمكن أن تؤدي إلى التهاب يسبب تهيجا وتورما وألما شديدا.
 
تشمل الأعراض التي يجب على الأشخاص الانتباه إليها ألما شديدا مفاجئا في أحد المفاصل، عادة ما يكون بإصبع القدم الكبير، ولكن يمكن أن يكون في مفاصل أخرى في القدمين أو الكاحلين أو اليدين أو الرسغين أو المرفقين أو الركبتين.
 
وفي حين أن النقرس في حد ذاته ليس مميتا، إلا أنه يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات تغير الحياة إذا لم يتم علاجه.
 
هناك تغييرات في نمط الحياة يمكن أن تمنع النقرس، وتشمل:
 
تناول نظام غذائي صحي متوازن.
 
تقليل استهلاك الكحول.
 
شرب الكثير من السوائل.
 
ممارسة الرياضة بانتظام.
 
توقف عن التدخين.
 
استشر طبيبك العام حول مكملات فيتامين سي.
 
العلاج
 
إن الهدف الرئيسي للعلاج هو تهدئة أعراض النوبات الحادة.
يمكن الوقاية من النوبات المتكررة بواسطة العديد من العقاقير التي تستخدم لخفض مستويات حمض البول المصلي.
كما أن استخدام كمادات الثلج لمدة 20 إلى 30 دقيقة عدة مرات يومياً يعمل على تخفيف الألم.
يمكن بخفض مستويات حمض البول أن يشفي المرض، كما يُعد علاج الأمراض المصاحبة أمرا هاما أيضا.
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