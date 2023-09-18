قائمة بأطعمة مضادة للالتهابات المزمنة.. أغربها الشوكولاتة!

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يمكن أن يكون الالتهاب رد فعل من الجسم للعدوى، ولكنه يمكن أن يكون أيضًا رد فعل مضاد "لمواد غير مرغوب فيها في الجسم، مثل السموم الناتجة عن دخان السجائر أو زيادة الخلايا الدهنية، خاصة الدهون في منطقة البطن"، وفقًا لما ذكره تقرير صادر عن جامعة هارفارد.

إن النوع الأخير من الالتهاب، المعروف باسم الالتهاب المزمن، يمكن أن يكون له بعض المخاطر الصحية. لكن هناك بعض الأطعمة التي يمكن أن تساعد في مكافحة الالتهاب، بحسب ما نشره موقع Deseret News.

تعتبر الفواكه والخضراوات والتوابل من بين الأطعمة التي تحارب الالتهاب، وفقا لموقع Health Line، لأنها تحتوي على خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب المزمن.

1. طماطم

تحتوي الطماطم على اللايكوبين وفيتامين C، الذي يسهم في تقليل الالتهاب، وفقًا لموقع WebMD.

2. سبانخ

من المعروف أن السبانخ والخضراوات الورقية تساعد في تقليل الالتهاب. إذ أظهرت إحدى الدراسات التي أجريت عام 2020 أن مستخلصات الثيكامين من السبانخ مفيدة في تقليل الالتهاب. كما أن الخضراوات الورقية غنية أيضًا بفيتامين E، والذي يمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب.

3. كالي

بما أن الكالي غني بفيتامين K، فإن له خصائص مضادة للالتهابات، وفقا لدراسة نشرت في دورية Microorganisms. ووفقًا لما ذكره موقع Mind Body Green، يحتوي الكالي أيضًا على أحماض أوميغا-3 الدهنية، التي تساهم في تقليل الالتهاب.

4. سمك السالمون

يشتهر السلمون بأنه من الأسماك الغنية بالأوميغا-3، مما يجعله مهمًا لتقليل الالتهاب. وبحسب ما نشرته Arthritis Founation، إن الأسماك الدهنية الأخرى مثل التونة والماكريل لها أيضًا خصائص مضادة لالتهابات المفاصل المزمنة.

5. الشوكولاته الداكنة

تحتوي الشوكولاتة الداكنة على مركبات الفلافانول والبوليفينول والثيوبرومين. وتشمل بعض فوائد الشوكولاتة الداكنة تقليل الالتهاب وتقليل مقاومة الأنسولين وخفض ضغط الدم وتحسين تدفق الدم، وفقًا لما ذكره موقع Medical News Today.

6. أطعمة متنوعة

وتشمل قائمة الأطعمة التي يمكن أن تساهم في تقليل الالتهاب الفراولة والكرز واللوز والبرتقال والأناناس والثوم والقرنبيط والعنب وزيت الزيتون البكر. ويُعتقد أيضًا أن الحبوب الكاملة ودقيق الشوفان والأرز البني والفاصوليا والأعشاب والتوابل أطعمة مضادة للالتهابات، وفقًا لموقع Web MD.

الشوكولاتة الداكنة المثالية صحيًا

تمتلئ الشوكولاتة الداكنة بالفلافانول والحديد والزنك والنحاس والمغنيسيوم والفوسفور، وفقا لجامعة هارفارد. وتعد النسبة المثالية للشوكولاتة الداكنة، التي يمكن اختيارها، هي 70% أو أعلى لأنها تحتوي على أكبر نسبة من الفلافانول. لكن يجب الحذر من أن المرارة ترتفع مع ارتفاع نسبة الفلافانول، لكن يمكن تخطي تلك العقبة من خلال تناولها إلى الزبادي اليوناني والفاكهة.