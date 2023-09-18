living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

قائمة بأطعمة مضادة للالتهابات المزمنة.. أغربها الشوكولاتة!

18
SEPTEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يمكن أن يكون الالتهاب رد فعل من الجسم للعدوى، ولكنه يمكن أن يكون أيضًا رد فعل مضاد "لمواد غير مرغوب فيها في الجسم، مثل السموم الناتجة عن دخان السجائر أو زيادة الخلايا الدهنية، خاصة الدهون في منطقة البطن"، وفقًا لما ذكره تقرير صادر عن جامعة هارفارد.
 
إن النوع الأخير من الالتهاب، المعروف باسم الالتهاب المزمن، يمكن أن يكون له بعض المخاطر الصحية. لكن هناك بعض الأطعمة التي يمكن أن تساعد في مكافحة الالتهاب، بحسب ما نشره موقع Deseret News.
 
تعتبر الفواكه والخضراوات والتوابل من بين الأطعمة التي تحارب الالتهاب، وفقا لموقع Health Line، لأنها تحتوي على خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب المزمن.
 
1. طماطم
تحتوي الطماطم على اللايكوبين وفيتامين C، الذي يسهم في تقليل الالتهاب، وفقًا لموقع WebMD.
 
2. سبانخ
من المعروف أن السبانخ والخضراوات الورقية تساعد في تقليل الالتهاب. إذ أظهرت إحدى الدراسات التي أجريت عام 2020 أن مستخلصات الثيكامين من السبانخ مفيدة في تقليل الالتهاب. كما أن الخضراوات الورقية غنية أيضًا بفيتامين E، والذي يمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب.
 
3. كالي
بما أن الكالي غني بفيتامين K، فإن له خصائص مضادة للالتهابات، وفقا لدراسة نشرت في دورية Microorganisms. ووفقًا لما ذكره موقع Mind Body Green، يحتوي الكالي أيضًا على أحماض أوميغا-3 الدهنية، التي تساهم في تقليل الالتهاب.
 
4. سمك السالمون
يشتهر السلمون بأنه من الأسماك الغنية بالأوميغا-3، مما يجعله مهمًا لتقليل الالتهاب. وبحسب ما نشرته Arthritis Founation، إن الأسماك الدهنية الأخرى مثل التونة والماكريل لها أيضًا خصائص مضادة لالتهابات المفاصل المزمنة.
 
5. الشوكولاته الداكنة
تحتوي الشوكولاتة الداكنة على مركبات الفلافانول والبوليفينول والثيوبرومين. وتشمل بعض فوائد الشوكولاتة الداكنة تقليل الالتهاب وتقليل مقاومة الأنسولين وخفض ضغط الدم وتحسين تدفق الدم، وفقًا لما ذكره موقع Medical News Today.
 
6. أطعمة متنوعة
وتشمل قائمة الأطعمة التي يمكن أن تساهم في تقليل الالتهاب الفراولة والكرز واللوز والبرتقال والأناناس والثوم والقرنبيط والعنب وزيت الزيتون البكر. ويُعتقد أيضًا أن الحبوب الكاملة ودقيق الشوفان والأرز البني والفاصوليا والأعشاب والتوابل أطعمة مضادة للالتهابات، وفقًا لموقع Web MD.
 
الشوكولاتة الداكنة المثالية صحيًا
تمتلئ الشوكولاتة الداكنة بالفلافانول والحديد والزنك والنحاس والمغنيسيوم والفوسفور، وفقا لجامعة هارفارد. وتعد النسبة المثالية للشوكولاتة الداكنة، التي يمكن اختيارها، هي 70% أو أعلى لأنها تحتوي على أكبر نسبة من الفلافانول. لكن يجب الحذر من أن المرارة ترتفع مع ارتفاع نسبة الفلافانول، لكن يمكن تخطي تلك العقبة من خلال تناولها إلى الزبادي اليوناني والفاكهة.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   