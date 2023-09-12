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لمحاربة القلق والاكتئاب.. 5 أطعمة تفي بالغرض

12
SEPTEMBER
2023
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إن الأطعمة مثل التوت والسلمون غنية بالمواد المغذية التي يمكن أن تساعد في تخفيف القلق وتقليل الاكتئاب، ويعد دمج هذه الأطعمة والمشروبات في نظام غذائي متوازن بطريقة طبيعية فعال للمساعدة في علاج أعراض القلق ويكون له تأثير إيجابي على الصحة العقلية، بحسب ما نشره موقع Deseret News.
 
ويؤكد الخبراء أن الأطعمة والمشروبات التالية أثبتت فعاليتها في علاج أعراض القلق والاكتئاب، محذرين من أنها لا تستطيع علاج اضطرابات الصحة العقلية وهي كالآتي:
 
1. البابونج
ووفقًا لتقرير نشره موقع Healthline، يساعد مشروب البابونج، وهو عشب معروف، على تهدئة القلق لأنه يحتوي على خصائص مضادة للأكسدة وللالتهابات، والتي تقلل بدورها الالتهاب المرتبط بالقلق. ويُعتقد أيضًا أن البابونج يساعد في تنظيم الناقلات العصبية المرتبطة بالحالة المزاجية، مثل الدوبامين والسيروتونين. وبحسب نتائج دراسة، أجريت عام 2017، فإن تناول 1500 ملليغرام من مستخلص البابونج يوميًا يؤدي إلى تقليل أعراض التوتر والقلق بشكل كبير.
 
2. سمك السلمون
يحتوي سمك السلمون على العناصر الغذائية المرتبطة بصحة الدماغ والمعادن، مثل فيتامين D وأحماض أوميغا-3 الدهنية وحمض الدوكوساهيكسانويك DHA وحمض الإيكوسابنتاينويك EPA. ووفقًا لتقارير نشرها موقع Healthline، تساعد هذه العناصر الغذائية في تنظيم الدوبامين والسيروتونين، مما يؤثر على الحالة المزاجية وتخفيف القلق.
 
3. الشوكولاتة الداكنة
وتقدم الشوكولاتة الداكنة الكثير من الفوائد الصحية وتعتبر من الأطعمة الفائقة، لأنها مليئة بالألياف والحديد والمغنيسيوم ومضادات الأكسدة. وبحسب ما جاء في تقرير لجمعية الأميركية للطب النفسي، ترتبط الشوكولاتة الداكنة بتأثيرات إيجابية على الحالة المزاجية والصحة العقلية. توصلت دراسة، أجريت عام 2019 بواسطة باحثون في جامعة لندن كوليدج، أإلى أن الأفراد الذين تناولوا الشوكولاتة الداكنة لديهم احتمالات أقل بكثير للإبلاغ عن أعراض الاكتئاب من أولئك الذين لم يتناولوا الشوكولاتة على الإطلاق.
 
4. التوت الأزرق
وفقًا لموقع WebMD، إن التوت الأزرق غني بمضادات الأكسدة، والتي من المعروف أنها تساعد في تخفيف القلق وتخفيف مشاعر الاكتئاب. كشفت نتائج دراسة، أجريت عام 2020، أنه على مدار شهر، أبلغ المراهقون الذين تناولوا مكملات التوت البري عن أعراض أقل للاكتئاب. ومن ثم فإن اتباع نظام غذائي متوازن مع الفواكه والتوت والخضروات يساعد على منع أعراض القلق والاكتئاب.
 
5. المكسرات
تعتبر المكسرات من الأطعمة الفائقة المليئة بفوائد الصحة العقلية، ويرتبط تناول حفنة من المكسرات يوميًا بانخفاض خطر الإصابة بالاكتئاب، حيث توصلت دراسة حديثة، نُشرت في دورية Clinical Nutrition، إلى أن تناول حفنة من المكسرات يوميا يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالاكتئاب بنسبة 17%.
 
وجد الباحثون أن البالغين في منتصف العمر وكبار السن، الذين تناولوا 30 غرامًا من المكسرات، مثل اللوز أو الجوز أو البندق أو الفستق أو الكاجو، كانوا أقل عرضة لتناول مضادات الاكتئاب أو الإصابة بالاكتئاب.
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