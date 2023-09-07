تعرّف على عواقب عدم شرب كمية كافية من الماء يوميا !

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كشفت خبيرة التغذية الروسية الدكتورة يلينا سولوماتينا أن الاعتقاد السائد بأن الإنسان يحتاج إلى لترين من الماء يوميا غير صحيح. لأن لكل إنسان خصوصيته، أي أن كمية الماء التي يجب أن يشربها الإنسان تختلف من شخص إلى آخر. ويمكن أن تعادل 30 مليلتر من الماء لكل كيلوغرام من وزن الشخص.

ويؤدي عدم شرب كمية كافية من الماء في اليوم إلى مشكلات عديدة تنعكس بصورة خاصة على صحة كبار السن، وذلك وفق ما نقلت شبكة أخبار «روسيا اليوم» عن صحيفة «إزفيستيا» المحلية.

واشارت الخبيرة إلى أهمية شرب الماء بصورة متساوية خلال اليوم كي لا تحصل حالات لا يشرب فيها الشخص الماء فترة طويلة ومن ثم يشرب لتر ماء دفعة واحدة؛ لأن هذا يخلق عبئا إضافيا غير ضروري على الجسم وخاصة على الجهاز البولي؛ لذا، من الأفضل شرب 2-3 رشفات كل 20 دقيقة.

وتحذر سولوماتينا من أن عواقب نقص الماء في الجسم كثيرة جدا؛ فهو يؤثر سلبا في الدماغ وسلوك الشخص؛ ويساعد على تكون الحصى في الكلى ويضعف منظومة المناعة. كما يسبب مشكلات في الجهاز الهضمي والرئتين والكبد وأعضاء أخرى في الجسم. مؤكدة «يبدأ الجسم بالحفاظ على الماء عندما يشعر بنقصه، ما يؤدي إلى ارتفاع مستوى ضغط الدم وزيادة الوزن. كما يؤثر نقص الماء سلبا في المظهر حيث تسوء حالة الجلد والشعر والأظافر».

وفي هذا الاطار، تنبه الخبيرة الروسية بأن «مشروبات مثل الشاي والقهوة وغيرها لا تعوض نقص الماء في الجسم، بل على العكس تؤدي إلى الجفاف».