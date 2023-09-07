كيف تميّز بين آلام الظهر وآلام الكلى؟

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هل سبق لك أن احترت في تحديد ما إذا كان الألم هو ألم في الظهر أم بسبب حصوات الكلى؟ ففي بعض الأحيان قد يكون الإحساس الذي نشعر به محيرًا، ما يجعل من الصعب تحديد مصدره.

وان إحدى المعضلات الشائعة التي يواجهها الكثير من الناس هي التمييز بين آلام حصوات الكلى وآلام الظهر. حيث يمكن أن تسبب كلتا الحالتين عدم الراحة، لكنهما يحدثان بشكل مختلف.

من أجل ذلك، يشرح الدكتور نيتين شريفاستافا طبيب المسالك البولية بجورجاون وجراحة سرطان البروستاتا، كيفية التمييز بين آلام الظهر وآلام حصوات الكلى، وفق ما ينقل عنه موقع «onlymyhealth» الطبي المتخصص.

الألم الناجم عن حصوات الكلى

حصوات الكلى عبارة عن رواسب صلبة صغيرة تتشكل في الكلى ويمكن أن تسبب ألمًا شديدًا عندما تتحرك عبر المسالك البولية.

وتشمل الخصائص الرئيسية لألم حصوات الكلى ما يلي:

- عادة ما ينشأ ألم حصوات الكلى داخل الكلى نفسها

يقول الدكتور شريفاستافا «غالبًا ما ينتشر إلى الجانب الأيسر أو الأيمن من أسفل الظهر».

- غالبًا ما يوصف ألم حصوات الكلى بأنه حاد كالطعن

وفقًا لـ«Web Md»، يمكن أن يكون الأمر مؤلمًا للغاية وقد يأتي على شكل موجات أثناء تحرك الحجر.

ألم الظهر

من ناحية أخرى، يمكن أن تكون لآلام الظهر أسباب مختلفة وتظهر بشكل مختلف عن آلام حصوات الكلى. وفيما يلي بعض النقاط الرئيسية التي يجب مراعاتها:

الموقع:

يمكن أن تحدث آلام الظهر في مناطق مختلفة من الظهر، بما في ذلك أسفل الظهر ووسطه. ولا يقتصر على منطقة واحدة محددة.

طبيعة الألم:

غالباً ما يوصف ألم الظهر بأنه خفيف أو مؤلم، على الرغم من أنه يمكن أن يختلف في شدته. وقد يستمر مع مرور الوقت، ولا يتميز بالأحاسيس الحادة كالطعن المرتبطة بحصوات الكلى.

الألم المنتشر:

يمكن أن ينتشر ألم الظهر في بعض الأحيان من أسفل الظهر إلى الورك والفخذ. ومع ذلك، فإن وجود أعراض بولية يمكن أن يساعد في تمييزه عن آلام حصوات الكلى.

ما هي الاختلافات بين آلام الظهر وآلام حصوات الكلى؟

للتمييز بين آلام حصوات الكلى وألم الظهر، من الضروري مراعاة الأعراض والعوامل الإضافية التي تشمل:

أعراض المسالك البولية

ترتبط حصوات الكلى في كثير من الأحيان بأعراض بولية مثل وجود دم في البول وكثرة التبول والرغبة الشديدة في التبول. فإذا كانت لديك هذه الأعراض مع عدم الراحة في الظهر، فمن المرجح أن تكون لديك حصوات في الكلى.

الألم مع الحركة

كما ذكرنا سابقًا، يميل ألم حصوات الكلى إلى أن يكون موضعيًا على جانب واحد وقد ينتشر نحو الأسفل أثناء تحرك الحصوة عبر المسالك البولية. يمكن أن ينتشر ألم الظهر أيضًا، ولكن من غير المرجح أن يكون له نفس الطبيعة الحادة والموضعية.

إذا لم تكن متأكدًا من سبب الألم، فمن المهم استشارة أخصائي الرعاية الصحية. يمكنه إجراء اختبارات مثل فحوصات التصوير وتحليل البول والفحوصات البدنية لتحديد المصدر الدقيق لانزعاجك.

من المهم التعرف على الاختلافات الرئيسية، مثل موقع الألم وطبيعته والأعراض المرتبطة به، والتي يمكن أن تساعدك على اتخاذ قرار مستنير بشأن طلب الرعاية الطبية.

تذكر أن التشخيص والعلاج في الوقت المناسب ضروريان لإدارة حصوات الكلى وآلام الظهر بشكل فعال.