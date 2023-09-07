living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

نوعان من النوبات القلبية

7
SEPTEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

اذكر عبارة نوبة قلبية، وسيتوارد في ذهن الكثير من الناس صورة رجل يضع يده على صدره من شدة الألم. لكن في الواقع غالباً ما تكون الأعراض خفية، كما يمكن أن تختلف المسببات الأساسية للنوبة القلبية.

 

تعريف النوبة القلبية

يقول الدكتور ستيفن ويفيوت، طبيب القلب في مستشفى بريغهام والنساء التابع لجامعة هارفارد: «يجري تعريف النوبات القلبية على أنها ضرر يصيب عضلة القلب جراء تقييد تدفق الدم. لكن هناك أسباباً عدة يمكن أن تؤدي إلى ذلك. وبغض النظر عن السبب، يمكن أن يؤدي هذا الضرر إلى انحسار دائم في وظائف القلب أو حتى الموت. ولذلك؛ فإن من المهم للغاية أن يتعرف الناس على العلامات المختلفة؛ حتى يعرفوا متى يطلبون الرعاية».

الأعراض والأسباب

يظل الشعور بعدم الارتياح في الصدر أكثر أعراض النوبة القلبية شيوعاً، لكن الألم يمكن أن يبدو أشبه بضغط خفيف أو شد عضلي أو حرقة في المعدة، بدلاً عن نمط الألم الذي قد يتوقعه الناس. في بعض الأحيان تسود أعراض أخرى، مثل ألم في الفك أو الكتفين أو الذراعين، وشعور بالغثيان مع أو من دون قيء، تعرق، أو ضيق في التنفس.

وغالباً ما يقول الأشخاص الذين أصيبوا بنوبة قلبية، في وقت لاحق: «لقد شعرت بالفزع». وبوجه عام، هناك آليتان مختلفتان تحدث من خلالهما معظم النوبات القلبية. وكلتاهما مرتبطة بعدم كفاية تدفق الدم إلى منطقة بالقلب، وغالباً ما يرتبط ذلك بتراكم الترسبات الدهنية في الشرايين التاجية.

نوعان من النوبات القلبية

• تحدث النوبة القلبية من النوع الأول عندما تتمزق اللويحة (المتراكمة على جدران الشرايين) وتطلق مواد كيميائية تؤدي إلى تكوين جلطة دموية. وتسد الجلطة الشريان، وتمنع تدفق الدم إلى جزء من القلب.

• في المقابل، لا تتضمن النوبة القلبية من النوع الثاني تمزق اللويحة، وإنما تحدث النوبة عندما يكون هناك عدم تطابق بين كمية الدم التي يحتاج إليها جزء من عضلة القلب وإمدادات الدم في الشريان التاجي الذي يغذي هذه المنطقة من القلب.

يمكن أن يخلق هذا النوع من النوبات القلبية حالة تؤدي إلى حصول ضغط إضافي على القلب، مثل عدوى الإنفلونزا أو الالتهاب الرئوي، أو عدم انتظام ضربات القلب؛ ما يؤدي إلى تسارع معدل ضربات القلب، أو ارتفاع كبير في ضغط الدم).

ما أهمية نوع النوبة القلبية؟

رغم أن النوبات القلبية من النوع الثاني قد تبدو أقل شؤماً، فإن تشخيصها أسوأ في الواقع، فقد خلصت أبحاث إلى أن الأشخاص المصابين بهذا النوع من النوبات القلبية أكثر عرضة للوفاة خلال السنوات القليلة التالية مقارنة بأولئك الذين يعانون من نوبات النوع الأول.

ولا يرجع هذا بالضرورة إلى أن نوبات النوع الثاني تسبب المزيد من تلف القلب، وإنما لأنها تحدث عادة في المرضى الأكبر سناً، والذين يعانون مشكلات طبية أخرى بالإضافة إلى انسداد الشرايين. تزيد هذه الخصائص من خطر الإصابة بنوبة قلبية ثانية والسكتة القلبية والسكتة الدماغية.

بالمقارنة، قد يكون الأشخاص المصابون بنوبة قلبية من النوع الأول أكثر عرضة للخضوع لعلاجات معتمدة تقليدية (مثل قسطرة القلب الفورية لفتح الانسداد باستخدام رأب الوعاء لتوسيعه angioplasty، أو وضع الدعامة)، والبدء في تناول الأدوية لمنع حدوث نوبة قلبية أخرى (مثل مثبطات الجلطة الدموية وجرعة عالية من أدوية الستاتين). والمرضى من هذه الفئة أيضاً أقل عرضة للإصابة بأمراض أخرى مقارنة بالأشخاص المصابين بنوبات من النوع الثاني.

تشخيص الحالة والتعامل معها

الفكرة الأساسية هنا أنه يجب أن تكون على دراية بعلامات النوبات القلبية؛ حتى تتمكن من الاتصال على الفور برقم الطوارئ. «كن دائماً على دراية بأعراض القلب المحتملة. اطلب رعاية فورية إذا كانت الحالة حرجة أو مستمرة، واتصل بطبيبك إذا كنت غير متأكد منها. جسمك يرسل لك تحذيراً؛ لذلك لا تتجاهله»، بحسب الدكتور ويفيوت.

* رسالة هارفارد «مراقبة صحة الرجل»، خدمات «تريبيون ميديا»

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   