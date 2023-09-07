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اذكر عبارة نوبة قلبية، وسيتوارد في ذهن الكثير من الناس صورة رجل يضع يده على صدره من شدة الألم. لكن في الواقع غالباً ما تكون الأعراض خفية، كما يمكن أن تختلف المسببات الأساسية للنوبة القلبية.

تعريف النوبة القلبية

يقول الدكتور ستيفن ويفيوت، طبيب القلب في مستشفى بريغهام والنساء التابع لجامعة هارفارد: «يجري تعريف النوبات القلبية على أنها ضرر يصيب عضلة القلب جراء تقييد تدفق الدم. لكن هناك أسباباً عدة يمكن أن تؤدي إلى ذلك. وبغض النظر عن السبب، يمكن أن يؤدي هذا الضرر إلى انحسار دائم في وظائف القلب أو حتى الموت. ولذلك؛ فإن من المهم للغاية أن يتعرف الناس على العلامات المختلفة؛ حتى يعرفوا متى يطلبون الرعاية».

الأعراض والأسباب

يظل الشعور بعدم الارتياح في الصدر أكثر أعراض النوبة القلبية شيوعاً، لكن الألم يمكن أن يبدو أشبه بضغط خفيف أو شد عضلي أو حرقة في المعدة، بدلاً عن نمط الألم الذي قد يتوقعه الناس. في بعض الأحيان تسود أعراض أخرى، مثل ألم في الفك أو الكتفين أو الذراعين، وشعور بالغثيان مع أو من دون قيء، تعرق، أو ضيق في التنفس.

وغالباً ما يقول الأشخاص الذين أصيبوا بنوبة قلبية، في وقت لاحق: «لقد شعرت بالفزع». وبوجه عام، هناك آليتان مختلفتان تحدث من خلالهما معظم النوبات القلبية. وكلتاهما مرتبطة بعدم كفاية تدفق الدم إلى منطقة بالقلب، وغالباً ما يرتبط ذلك بتراكم الترسبات الدهنية في الشرايين التاجية.

نوعان من النوبات القلبية

• تحدث النوبة القلبية من النوع الأول عندما تتمزق اللويحة (المتراكمة على جدران الشرايين) وتطلق مواد كيميائية تؤدي إلى تكوين جلطة دموية. وتسد الجلطة الشريان، وتمنع تدفق الدم إلى جزء من القلب.

• في المقابل، لا تتضمن النوبة القلبية من النوع الثاني تمزق اللويحة، وإنما تحدث النوبة عندما يكون هناك عدم تطابق بين كمية الدم التي يحتاج إليها جزء من عضلة القلب وإمدادات الدم في الشريان التاجي الذي يغذي هذه المنطقة من القلب.

يمكن أن يخلق هذا النوع من النوبات القلبية حالة تؤدي إلى حصول ضغط إضافي على القلب، مثل عدوى الإنفلونزا أو الالتهاب الرئوي، أو عدم انتظام ضربات القلب؛ ما يؤدي إلى تسارع معدل ضربات القلب، أو ارتفاع كبير في ضغط الدم).

ما أهمية نوع النوبة القلبية؟

رغم أن النوبات القلبية من النوع الثاني قد تبدو أقل شؤماً، فإن تشخيصها أسوأ في الواقع، فقد خلصت أبحاث إلى أن الأشخاص المصابين بهذا النوع من النوبات القلبية أكثر عرضة للوفاة خلال السنوات القليلة التالية مقارنة بأولئك الذين يعانون من نوبات النوع الأول.

ولا يرجع هذا بالضرورة إلى أن نوبات النوع الثاني تسبب المزيد من تلف القلب، وإنما لأنها تحدث عادة في المرضى الأكبر سناً، والذين يعانون مشكلات طبية أخرى بالإضافة إلى انسداد الشرايين. تزيد هذه الخصائص من خطر الإصابة بنوبة قلبية ثانية والسكتة القلبية والسكتة الدماغية.

بالمقارنة، قد يكون الأشخاص المصابون بنوبة قلبية من النوع الأول أكثر عرضة للخضوع لعلاجات معتمدة تقليدية (مثل قسطرة القلب الفورية لفتح الانسداد باستخدام رأب الوعاء لتوسيعه angioplasty، أو وضع الدعامة)، والبدء في تناول الأدوية لمنع حدوث نوبة قلبية أخرى (مثل مثبطات الجلطة الدموية وجرعة عالية من أدوية الستاتين). والمرضى من هذه الفئة أيضاً أقل عرضة للإصابة بأمراض أخرى مقارنة بالأشخاص المصابين بنوبات من النوع الثاني.

تشخيص الحالة والتعامل معها

الفكرة الأساسية هنا أنه يجب أن تكون على دراية بعلامات النوبات القلبية؛ حتى تتمكن من الاتصال على الفور برقم الطوارئ. «كن دائماً على دراية بأعراض القلب المحتملة. اطلب رعاية فورية إذا كانت الحالة حرجة أو مستمرة، واتصل بطبيبك إذا كنت غير متأكد منها. جسمك يرسل لك تحذيراً؛ لذلك لا تتجاهله»، بحسب الدكتور ويفيوت.

* رسالة هارفارد «مراقبة صحة الرجل»، خدمات «تريبيون ميديا»