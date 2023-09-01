living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

رغم مخاوف الحساسية.. فوائد مذهلة لزبدة الفول السوداني

1
SEPTEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تعتبر زبدة الفول السوداني من المكونات الغنية بالعناصر التي يمكن إضافتها لنظامنا الغذائي الصحي، على الرغم من المخاوف الشديدة المرتبطة بحالة الحساسية الشائعة بين الناس من الفول السوداني.
 
فيما يلي أبرز فوائد زبدة الفول السوداني:
 
مصدر للطاقة والمغذيات
 
تزودنا زبدة الفول السوداني بثلاثة عناصر أساسية مهمة، وهي: البروتينات، والكربوهيدرات، والدهون.
غنية بالفيتامينات والمعادن
 
زبدة الفول السوداني غنية بمجموعة من الفيتامينات والمعادن، فكل 100 غرام منها تمدنا:
 
45 بالمئة من الاحتياج اليومي من فيتامين هـ.
 
67 بالمئة من الاحتياج اليومي من فيتامين ب3.
 
27 بالمئة من الاحتياج اليومي من فيتامين ب6.
 
18 بالمئة من الاحتياج اليومي من حمض الفوليك.
 
39 بالمئة من الاحتياج اليومي من المغنيسيوم.
 
24 بالمئة من الاحتياج اليومي من النحاس.
 
73 بالمئة من الاحتياج اليومي من المنغنيز.
 
كما تحتوي على كمية لا بأس بها من فيتامين ب5، والحديد، والبوتاسيوم، والزنك، والسيلينيوم.
 
مواد مقاومة للأمراض
 
من فوائد زبدة الفول السوداني أنها تحتوي على مجموعة من المغذيات النشطة بيولوجيًا، والتي يمكن أن يكون لها بعض الفوائد الصحية بحسب الأدلة العلمية، فهي تحتوي على:
 
المواد المضادة للأكسدة: مثل حمض الكوماريك-ب الذي قد يمتلك خصائص مضادة لسرطان المعدة.
 
مادة ريسفيراترول التي قد تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
 
كميات صغيرة من إنزيم كيو 10 وهو عنصر غذائي مهم في عملية التمثيل الغذائي وإنتاج الطاقة.
 
كميات بسيطة من بيتا سيتوستيرول وهي مغذيات قد يكون لها خصائص مضادة للسرطان.
 
خسارة الوزن
 
أشارت عدة أدلة إلى أن زبدة الفول السوداني هذه قد تساعد بشكل كبير على خسارة الوزن الزائد والحفاظ على وزن صحي.
وقد يعود السبب في ذلك إلى كون زبدة الفستق مشبعة وكابحة للشهية بسبب غناها بالدهون والألياف.
 
تعزيز صحة القلب
 
تحتوي على مواد غذائية هامة بشكل خاص لصحة القلب، مثل فيتامين أ، والمغنيسيوم، والنياسين، وبعض أنواع الدهون الصحية جدًا.
لذا فإن تناولها بشكل معتدل وبانتظام قد يساعد على منع الإصابة بأمراض القلب وتحسين صحة القلب بشكل عام وتقويته.
فوائد أخرى
 
كما أن لزبدة الفستق العديد من الفوائد الصحية الأخرى، ومن أهم فوائد زبدة الفول السوداني الأخرى هذه:
 
المساعدة على بناء العضلات، خاصة في رياضات كمال الأجسام.
 
خفض فرص الإصابة بالسرطانات المختلفة.
 
الحماية من الإصابة بحصى المرارة.
 
تقوية العظام.
 
الحماية من الزهايمر.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   