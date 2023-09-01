5 عادات بسيطة لو اتبعتها تفعل الكثير لصحتك

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من الصعب على كثيرين كسر العادات التي أصبحت جزءا من حياتهم والإقلاع عنها بناءً على نصائح خبراء التغذية والصحة، فهم يقولون إن ما هو مطلوب منهم فوق طاقهم.

لكن موقع عيادة "كليفلاند" الصحية على الإنترنت يفيد بوجود عادات بسيطة ستجلب تأثيرا إيجابيا كبيرا على صحتنا بمرور الوقت.

السلالم والأثاث بدلا من النادي: قد لا يملك البعض الوقت ولا المال للذهاب إلى النادي الرياضي لممارسة التمارين البدنية. حسنا، يمكن صعود السلالم مرارا خلال اليوم، فهذا تمرين مفيد للقلب. كما يمكن استخدام حواف الكراسي لتمارين رفع القدمين وهكذا.

كوب إضافي من الماء: معروف أن الماء مفيد للصحة، والفائدة تزيد كلما شربنا منه أكثر لكون الماء يحافظ على الحرارة الطبيعية للجسم ويساهم في تليين المفاصل، وحماية الحبل الشوكي وغير ذلك الكثير.

امش لمدة 10 دقائق يوميا: إن المشي لمدة 10 دقائق يوميا يعزز من صحة القلب والأوعية الدموية، وفي حال كنت في العمل، فبوسعك المشي خلال استراحة الغداء، أو اعتمد على نفسك في جلب أغراض من متجر قريب سيرا على الأقدام.

صحح من جلستك: إن الجلسة الصحيحة تعفي الإنسان من الآلام وتخفف من الضغط على الأربطة، والأهم بالنسبة إلى أولئك الذين يجلسون على المقاعد لفترة طويلة، هو أن الجلسة السليمة تقلل من آلام الظهر والعضلات. والجلسة الصحيحة هي أن يكون ظهرك مستقيما أو تكون الشاشة التي تكتب عليها عند مستوى العين.

استهل يومك بوجبة إفطار صحية: تناول شيئا غنيا بالألياف يحتوي على البروتين، حتى تشعر بالشبع والطاقة، فإذا بدأت يومك بأكل صحي ستميل للأكل بشكل أفضل طوال اليوم، وهذا يساعد في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري.