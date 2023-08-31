6 عادات ستجعلك ثرياً في الثلاثينيات من عمرك

A + A -

يرغب الكثيرون في عيش حياة ثراء ورفاهية. وعلى الرغم من أن الثروة ليست هي السعادة في حد ذاتها، لكنها يمكن أن تكون أحد أسباب الشعور بها. فإلى جانب الشعور بالرضا والامتنان، يمكن أن يكون النجاح في تحقيق الثراء مصدرًا للسعادة. يتطلب بلوغ مرحلة الثراء أو الأمان المادي اتباع عادات معينة وبذل جهود حثيثة. وبحسب ما جاء في تقرير نشرته صحيفة Times of India، إن اتباع العادات التالية في سن مبكرة يمكن أن يساعد على تكوين ثروة مناسبة عند بلوغ الثلاثينيات من العمر:

1. تحويل الطموحات إلى واقع ملموس

يمكن أن يكون من الصعب تضمين كل هذه الطموحات التي يحلم المرء بتحقيقها، لكن يُحتمل من خلال تغيير التصور للحياة تدريجيًا والتركيز على الوصول إلى هدف طالما رغب فيه الشخص فإنه النجاحات ستتوالى.

2. وضع هدف في الاعتبار

يجب أولًا أن يكون هناك هدف يريد الشخص تحقيقه. وأن يعمل الشخص بجدية ومثابرة على تحقيق الهدف الذي حدده لنفسه. فعلى سبيل المثال، يجب أن يفكر مليًا بشكل واقعي في المبلغ الذي يريد كسبه في عمر معين وكل ما يريد القيام به قبل سن معينة. إن التخطيط لهذه الأهداف سيعطي منظورًا لما يريد الشخص وما ينبغي عليه القيام به لتحقيقه.

3. نفقات أقل من الإيرادات

يحصل الشخص على مبلغ معين من المال لقاء وظيفته أو حرفته، وهو أساس بقائه على قيد الحياة. وتبدأ قصة النجاح في تحقيق الحلم من خلال الالتزام بإنفاق نسبة معينة فقط من تلك الأموال. إذا أنفق المرء كل ما يكسبه على حاضره، فستظل هناك فرصة ضئيلة لأن يتمكن فعليًا من ادخار أي شيء للمستقبل.

4. البدء في الادخار مبكرًا

في عالم اليوم، يوجد الكثير من أوجه الإنفاق والتي يمكن أن تستنزف الدخل في الحاضر بشكل فوري. ولكن إذا كان الشخص يرغب في الحصول على مبلغ كافٍ من المال في أيامه الأولى، فإنه سيكون بحاجة إلى إعادة التركيز على وضع مبلغ معين في المدخرات أو استثماره بحكمة، بما يساعده على تأمين حياة ثرية في المستقبل القريب.

5. ضوابط صارمة للميزانية الشخصية

إن اكتساب عادة تحديد ميزانية شخصية تغطي الاحتياجات الأساسية للحياة وتضع في الاعتبار عدم المساس بالنسبة المخصصة للادخار، سيؤثر بشكل إيجابي على حياة الشخص لاحقًا. يساعد إنشاء الميزانية على تصميم خطة للنفس ويتيح للشخص معرفة نفقاته ويساعده على تحليل المواضع التي يمكنه أو لا يمكنه إجراء تعديلات على مستويات الإنفاق فيها أو التخلي عنها مؤقتا. تساعد الميزانية الشخصية المرنة على توفير أموال أكثر مما يمكن تحقيقه بشكل عشوائي.

6. صقل المهارات

إن السبيل الرئيسي الذي يساعد على كسب المال هو المهارات والمعرفة. لذاـ فكلما زادت مهارات الشخص المتقنة، كان أداؤه أفضل في حياته. يجب السعي لتعلم مهارات مختلفة واكتساب أكبر قدر ممكن من المعرفة. لا يتم إهدار أي مهارة تم تعلمها على الإطلاق.