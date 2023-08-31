أعراض تنذر بـ5 أمراض خطيرة.. يمكن رصدها في الأذن

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اتضح علميا أن الأذنين يمكن أن تخبرنا الكثير عن حالتنا الصحية، فشكل الأذن وإفرازاتها يمكن أن تكون دليلا على وجود أمر يجب الانتباه إليه.

حالات يمكن الكشف عنها من خلال ظهور أعراض معينة على الأذن:

أمراض القلب

إذا كان عمرك أقل من 60 عاما ولديك تجعد حول شحمة الأذن، فقد تكون أكثر عرضة لخطر الإصابة بأمراض القلب التاجية.

لا توجد إجابة محددة حول العلاقة بين تجاعيد الأذن والنوبات القلبية، لكن بعض الأطباء يعتقدون أن العملية الأساسية التي تسبب الاثنين متشابهة.

تشير إحدى النظريات إلى أن تجعد شحمة الأذن يرتبط بفقدان الإيلاستين والألياف المرنة في الجلد، وهي نفس العملية التي تدمر الأوعية الدموية.

في أغلب الأحيان، يمكن أن يكون تجعد الأذن نتيجة للنوم عليها، لكن إذا كنت تعاني من ألم في الصدر أو ضيق في التنفس، فحدد موعدا مع الطبيب.

ارتفاع ضغط الدم

يمكن أن تشير المعاناة من طنين الأذن إلى مشاكل في ضغط الدم.

وجدت الأبحاث أن 44 بالمئة من الأشخاص الذين يعانون من طنين الأذن يعانون أيضا من ارتفاع ضغط الدم.

لا يكون لارتفاع ضغط الدم عادةً العديد من الأعراض، لذا من المفيد إجراء فحص طنين الأذن تحسبا لذلك.

العدوى الفطرية

قد تشير حكة الأذنين إلى وجود عدوى فطرية.

تنمو الفطريات وتنتشر في قناة الأذن.

قد ترى نقاطا صفراء أو سوداء وبقعا بيضاء في قناة الأذن.

وتشمل الأعراض الأخرى آلام الأذن، وتقشر الجلد حول قناة الأذن، والصداع، وطنين الأذن، وفقدان السمع.

من غير المرجح أن تختفي عدوى الأذن الفطرية دون علاج.

سرطان الثدي

شمع الأذن ذو الملمس الرطب واللزج ليس طبيعيا.

تشير بعض الدراسات إلى أن الشمع الرطب قد يكون علامة على حدوث طفرة في الجين ABCC11، مما قد يزيد من فرص الإصابة بسرطان الثدي .

من المهم أن تتذكر أن وجود شمع الأذن الرطب لا يعني أن المرأة معرضة للإصابة بسرطان الثدي، لكن هذا مجرد عامل واحد يزيد من خطر الإصابة.

مرض في الكلى

الآذان التي تحتوي على عدد قليل من الزوائد الجلدية، قد تشير إلى وجود مرض في الكلى .

وتشير دراسة أجرتها المجلة الطبية البريطانية إلى أن هذا هو الحال خاصة بالنسبة للأطفال حديثي الولادة .

وقد اقترح العلماء أن السبب في ذلك هو أن تطور القناة الكلوية والأذنين أثناء وجودهما في الرحم يحدث في نفس الوقت.

لذلك، فإن أي نوع من الاضطرابات أو الحوادث خلال هذا الوقت يمكن أن يؤدي إلى خلل في الكلى والأذنين بطريقة ما.