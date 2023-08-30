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6 فوائد صحية لهذه الفاكهة رائعة المذاق!

30
AUGUST
2023
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يعد الرمان من الفواكه ذات القيمة الغذائية العالية. وينصح خبراء التغذية بإدراجه في الوجبات بصفة يومية لضمان الحصول على أفضل النتائج لفوائده العديدة.
 
وبحسب ما نشره موقع World is One، فإن الرمان يحتوي على:
 
 
1- عناصر غذائية قوية: يتميز الرمان بأنه غني بالألياف والفيتامينات والمعادن ولكنه منخفض في السعرات الحرارية والدهون.
 
2- مضادات الأكسدة: تمنع مضادات الأكسدة في الرمان الخلايا من الجذور الحرة بما يحمي الجسم من الأمراض المزمنة.
 
3- صحة القلب: تسهم مركبات البوليفينول بالرمان، وفقا للعديد من الدراسات، في تعزيز صحة القلب.
 
4- صحة الدماغ: يحتوي الرمان على مادة الإيلاجيتانين التي تحمي الدماغ من أمراض مثل مرض الزهايمر ومرض باركنسون عن طريق تقليل الضرر التأكسدي. إلى جانب الإيلاجيتانين ومستقلباته، يحتوي الرمان على بريبايوتيك لها خصائص وقائية للقلب.
 
5- صحة الجهاز الهضمي: وفقاً للعديد من الأبحاث، فإن الرمان يعزز مستويات بكتيريا الأمعاء المفيدة. كما تعتبر بذور الرمان مصدرًا جيدًا للألياف وهو أمر حيوي لصحة الجهاز الهضمي.
 
6- صحة المسالك البولية: وفقاً لبعض الدراسات، فإن مستخلص الرمان يساعد على منع تكون حصوات الكلى ويسهم في الحفاظ على صحة المسالك البولية.
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