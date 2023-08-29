living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

سر النوم الجيد مع كشف درجة الحرارة المثالية لقضاء ليلة مريحة!

29
AUGUST
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أظهرت دراسة جديدة أن التأكد من أن درجة حرارة غرفة نومك بين 20-25 درجة مئوية (68-77 فهرنهايت) في الليل هو مفتاح النوم الجيد.
 
اكتشف الباحثون أن النوم يمكن أن يكون أكثر كفاءة وراحة لكبار السن خلال نطاق درجات حرارة معين.
 
وقالوا إن جودة النوم تنخفض عند المستويات الأعلى والأدنى، ما يسلط الضوء على أهمية التأكد من أن غرفة النوم ليست ساخنة للغاية أو باردة للغاية.
 
وطلب الفريق، من معهد هيندا وآرثر ماركوس لأبحاث الشيخوخة في الولايات المتحدة، من 50 شخصا تتراوح أعمارهم بين 65 عاما وأكثر، ارتداء أجهزة مراقبة النوم لمدة عام ونصف.
 
أجريت الدراسة في بوسطن، وهي مدينة ساحلية تتميز بصيف دافئ ورطب وشتاء بارد وعاصف، ونام المشاركون في منازلهم.
 
وقام العلماء بجمع بيانات عن 11 ألف ليلة من النوم إجمالا، بالإضافة إلى معلومات عن بيئات نوم المشاركين.
 
وكشف التحليل أن المشاركين حصلوا على نوم أكثر كفاءة عندما كانت درجة حرارة غرفة النوم بين 20 و25 درجة مئوية.
 
وكانوا أيضا الأقل قلقا خلال نطاق درجات الحرارة هذا، في حين يبدو أن درجة الحرارة 20 درجة مئوية مرتبطة بأطول فترة نوم.
 
ووجد الفريق انخفاضا بنسبة 5-10% في كفاءة النوم مع ارتفاع درجة الحرارة ليلا إلى 30 درجة مئوية، وكان المشاركون هم الأكثر اضطرابا في هذا المستوى.
 
وتشير الدراسات السابقة إلى أن هذا الانخفاض كبير بما يكفي للتأثير على الأداء المعرفي والتوتر والنشاط والقلق والمزاج والتعب.
 
وكان التأثير على النوم مشابها في الحجم لتأثير شرب الكحول في المساء أو الشعور بالألم المزمن.
 
وكتب الباحثون في مجلة Science of the Total Environment: "بشكل عام، تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى النطاق الأمثل لدرجات الحرارة، حيث يكون النوم أكثر كفاءة وراحة عندما تكون درجة الحرارة المحيطة ليلا بين 20 و25 درجة مئوية. وتشير ملاحظاتنا إلى فرصة مثيرة لتحسين النوم لدى كبار السن من خلال خلق بيئة منزلية أكثر راحة".
 
وحذروا من أن النتائج "تؤكد التأثير المحتمل لتغير المناخ على نوعية النوم لدى كبار السن".
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   