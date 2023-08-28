جفاف الفم.. علامة "حمراء" على 5 أمراض خطيرة

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يعتبر جفاف الفم من الأعراض الشائعة التي يجب الانتباه إليها والتي قد تقود لتشخيص 5 أمراض خطيرة.

العرض الشائع الذي قد يرافق في بعض الأحيان حالات عادية لا تستوجب الخوف مثل التدخين أو تناول بعض الأدوية، يجب عدم إهماله بالمجمل لأنه قد يكون "علامة حمراء" على مرض خطير.

وقال طبيب الأسنان آزاد إيروملو: "إن جفاف الفم المستمر يمكن أن يكون في كثير من الأحيان علامة على حدوث خطأ ما في الجسم".

وأضاف: "عندما تزور طبيب الأسنان، فإننا لا نهتم فقط بصحة فمك، لقد تم تدريبنا على كيفية اكتشاف بعض المشكلات الأوسع المتعلقة بصحتك العامة أيضا، إذا لاحظت أعراضا مستمرة لجفاف الفم، فيجب عليك تسليط الضوء على ذلك مع طبيبك العام".

يمكن أن يكون جفاف الفم علامة حمراء على 5 أمراض وهي:

متلازمة سجوجرن، وهي حالة ناتجة عن الاستجابة غير الطبيعية لجهاز المناعة، يتم التعرف عليها من خلال اثنين من الأعراض الأكثر شيوعًا بما في ذلك جفاف الفم وجفاف العين.