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علامتان لا تتجاهلهما.. إنذار مبكر بسرطان البنكرياس

28
AUGUST
2023
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يعرف سرطان البنكرياس بأنه مرض "صامت"، بسبب عدم ظهور الأعراض عادة في المراحل المبكرة.
 
لكن باحثين حددوا عرضين مبكرين غير معروفين سابقا يمكن الانتباه إليهما، يساعدان الأطباء على تشخيص المرض بشكل أفضل.
 
وبالإضافة للأعراض الأكثر شيوعا كاصفرار الجلد وحدوث نزيف في المعدة والأمعاء، سلط خبراء الضوء في دراسة أجريت العام الماضي، على علامتين تحذيريتين للمرض هما زيادة الشعور بالعطش، وتحول البول للون الأصفر الداكن.
 
وقال الدكتور ويكي لياو من جامعة "أكسفورد" البريطانية: "عندما يتم تشخيص سرطان البنكرياس في وقت مبكر، تكون لدى المرضى فرصة أكبر للبقاء على قيد الحياة".
 
كما قالت الدكتورة بيبا كوري استشارية الأورام في مستشفى "أدينبروك" في كامبريدج، إن "الوعي بالأعراض المبكرة لسرطان البنكرياس أمر بالغ الأهمية. يمكن لهذه النتائج أن تساعد الأطباء ومرضاهم على معرفة المزيد عن علامات سرطان البنكرياس، ومن المهم أن يتحدث الناس إلى طبيبهم إذا لاحظوا هذه الأعراض".
 
ووفقا لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة، فإن 5 بالمئة فقط من المصابين بالمرض يبقون على قيد الحياة لأكثر من 10 سنوات بعد التشخيص.
 
وحسب هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، يعد سرطان البنكرياس أكثر شيوعا عند الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 75 عاما، وهو ليس شائعا لدى من تقل أعمارهم عن 40 عاما.
 
 
الأعراض الشائعة للمرض
 
ألم في البطن يمتد إلى الظهر.
فقدان الشهية، أو نقصان الوزن دون اتباع حمية غذائية.
براز فاتح اللون.
حكة في الجلد.
جلطات دموية.
إرهاق.
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