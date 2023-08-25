5 أطعمة خارقة لتحسين ذاكرة الطفل وتعزيز تركيزه

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يتطور دماغ الطفل بسرعة أثناء الطفولة، ويتطلب التغذية المناسبة للاستفادة من هذا النمو. يبحث الآباء عن أفضل الطرق للمساعدة في تطوير دماغ أطفالهم بشكل أفضل. يتضمن تقرير، نشره موقع India.com، قائمة أطعمة ينصح خبراء التغذية بإضافتها للنظام الغذائي للطفل بما يمكن أن يعزز نمو الدماغ.

تقول لوفنيت باترا، اختصاصية التغذية الشهيرة، إن التغذية السليمة مهمة لجميع جوانب الصحة، بما يشمل نمو وعمل الدماغ. على الرغم من أنه لا يمكن لطعام واحد أو "طعام خارق" أن يضمن النمو الأمثل لدماغ الأطفال، إلا أن بعض الأطعمة مليئة بالعناصر الغذائية الضرورية التي يحتاجونها لنمو.

أدمغتهم وعملها على أكمل وجه، وحددت خبيرة التغذية باترا خمسة من أفضل الأطعمة التي يمكن تضمينها في النظام الغذائي للطفل، كما يلي:

1. الزبادي: يعد مصدراً جيداً لليود، وهو عنصر غذائي ضروري للجسم لنمو الدماغ والوظيفة الإدراكية. كما أنه مليء بالعديد من العناصر الغذائية الأخرى مثل البروتين والزنك وB12 والسيلينيوم التي تعتبر مهمة لوظيفة الدماغ.

2. الخضروات الورقية: تحتوي الخضراوات الورقية مثل السبانخ والخس على مركبات تحمي الدماغ، بما يشمل حمض الفوليك والفلافونويد والكاروتينات وفيتامينات E وK والكاروتين.

3. البقوليات والفاصوليا: تشتمل على مجموعة من العناصر الغذائية المفيدة للدماغ، بما يشمل المغنيسيوم والزنك والألياف ومضادات الأكسدة وحمض الفوليك، والتي تساعد جميعها على تحسين الحالة المزاجية وصحة الدماغ.

4. الحبوب الكاملة: توفر الحبوب الكاملة مثل القمح والشعير والأرز والشوفان الجسم بالعديد من فيتامينات B، التي تحافظ على وظائف المخ ويمكن أن تسهم في تقوية الذاكرة.

5. المكسرات والبذور: تدرج على قائمة الأطعمة الفائقة لأنها محملة بالدهون الأحادية غير المشبعة وأوميغا-3، مما يجعلها مثالية لنمو الدماغ. ينتج عن مادة لوتين، وهي مادة كيميائية نباتية تتوافر في الفستق، تأثيرات صحية كبيرة تؤثر على الوظيفة الإدراكية. وتحتوي بذور اليقطين على مضادات الأكسدة القوية التي تحمي الجسم والدماغ.