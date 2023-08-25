وجبة خفيفة تساعد على خفض ضغط الدم!

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يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم المستمر إلى تلف دائم في الأوعية الدموية والأعضاء. ويحدث هذا عندما تكون قوة ضغط الدم على جدران الأوعية الدموية عالية جدا باستمرار.

ويحتمل أن يكون خطيرا لأنه يعني أن القلب والأوعية الدموية يجب أن تعمل بجهد أكبر لإيصال الدم إلى جميع أنحاء الجسم.

بمرور الوقت، يمكن أن يتسبب ذلك في فقدان الأوعية الدموية لتمددها فتصبح أكثر ضيقا وتيبسا.

وإذا لم يتم علاجه يمكن أن يؤدي في النهاية إلى العديد من حالات الطوارئ الطبية الخطيرة مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

ويُعرف النظام الغذائي بأنه عامل رئيسي في مستويات ضغط الدم لديك.

على وجه التحديد، يجب تجنب استهلاك الكثير من الملح لأن محتوى الصوديوم يجعل الجسم يحتفظ بمزيد من الماء، ما يضع ضغطا إضافيا على الأوعية الدموية.

وفي حين أن الاستغناء عن الملح طريقة موصى بها بشدة لخفض ضغط الدم، إلا أن هناك طريقة أخرى للمساعدة في تحقيق ذلك.

يمكن أن يساعد تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم أيضا في خفض ضغط الدم عن طريق تقليل آثار الصوديوم في الجسم.

وتوضح جمعية القلب الأمريكية: "الأطعمة التي تحتوي على البوتاسيوم يمكن أن تساعد على التحكم في ضغط الدم عن طريق الحد من آثار الصوديوم. كلما زادت كمية البوتاسيوم التي تتناولها، زادت كمية الصوديوم التي تخرجها من الجسم. كما أنه يساعد على استرخاء جدران الأوعية الدموية، ما يساعد على خفض ضغط الدم".

وفي حين أن مكملات البوتاسيوم متاحة للشراء، تنص NHS على أن النظام الغذائي وحده يجب أن يكون قادرا على توفير كل البوتاسيوم الذي نحتاجه.

وتحتوي بعض الأطعمة على كمية من البوتاسيوم أكثر من غيرها، وهناك ثلاث فواكه مجففة معروفة باحتوائها على كميات عالية من البوتاسيوم الذي يمكن أن يساعد بالتالي على خفض ضغط الدم.

- الزبيب (749 مغم بوتاسيوم لكل 100 غرام).

- المشمش المجفف (1162 مغم).

- الخوخ (732 مغم).

على سبيل المقارنة، يحتوي 100 غرام من الموز - وهو مصدر جيد للبوتاسيوم - على 358 مغم فقط من البوتاسيوم.

وتوصي جمعية القلب الأمريكية أيضا بالأطعمة التالية لنفس الأسباب:

- الافوكادو.

- البطاطا.

- السبانخ.

- الفطر.

- البازيلاء.

- الطماطم.

- عصير البرتقال.