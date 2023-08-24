طبيبة تحذر من 4 أمراض خطيرة صامتة

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حذرت الدكتورة الروسية تاتيانا رومانينكو من عدة أمراض خطيرة قد تتطور من دون أعراض واضحة؛ مثل داء السكري وارتفاع مستوى ضغط الدم وتصلب الشرايين والسرطان.

وقال الطبيبة «يعتقد الجميع أن ارتفاع مستوى ضغط الدم يصاحبه دائما الصداع والغثيان والدوخة واحمرار الجلد. لكن هناك حالات يراجع فيها المريض الطبيب لأسباب أخرى فيكتشف الطبيب بعد فحصه أن مستوى ضغط الدم لديه مرتفع مع أن المريض لا يشعر بأي أعراض تشير إلى ذلك». وذلك وفق ما نقلت شبكة أخبار «روسيا اليوم» عن «m24.ru».

واضافت رومانينكو «يمكن أن لا تظهر أي أعراض للإصابة بالسرطان خلال فترة طويلة؛ وهذا يشمل بصورة خاصة الجهاز التناسلي والغدد الثديية وأمراض النساء والبروستاتا وأنواعا أخرى من السرطان». وتابعت «يمكن ملاحظة هذا الأمر في تطور تصلب الشرايين وداء السكري، حيث غالبا ما تكتشف الإصابة بعد إجراء التحاليل اللازمة».

كما حذرت الطبيبة الروسية من أنه «لا يمكننا من خلال أعراض ما تحديد ما إذا كان مستوى الكوليسترول مرتفعا أو منخفضا لدى الشخص. وأحيانا يتضح أنه يعاني من اضطراب التركيب الدهني في الدم وارتفاع مستوى الكوليسترول الضار وانخفاض مستوى الكوليسترول الجيد، ويعاني من التهابات في الأوعية الدموية ويتطور لديه تصلب الشرايين، و لا يشعر بأي أعراض تشير إلى ذلك، ومع ذلك يصاب فجأة باحتشاء عضلة القلب».

وفي هذا الاطار، تؤكد الطبيبة أنه «قد لا تظهر أعراض داء السكري لفترة طويلة؛ فلا يعير الشخص أي اهتمام حتى عند اكتشاف ارتفاع مستوى الغلوكوز بدمه لاعتقاده أن السبب يعود إلى تناوله الكثير من الحلويات في اليوم السابق. لكن ليس المهم كمية الحلويات التي تناولها الشخص، لأن مستوى الغلوكوز في الدم يعود عند الشخص السليم إلى مستواه الطبيعي بعد ساعتين، وإذا لم يعد فعلى الشخص عدم تجاهل الأمر».