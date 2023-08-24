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طبيب يكشف ثلاث طرق للتغلب على الكآبة

24
AUGUST
2023
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حدد الطبيب الروسي المعروف الدكتور ألكسندر مياسنيكوف ثلاث وسائل يمكن ان تساعد على التخلص من حالة الاكتئاب. موضحا أن إحداها «تحمل الشخص الذي يعاني من الكآبة المسؤولية عن شخص آخر». واضاف «عندما يكون الإنسان مسؤولا عن شخص آخر، لن يستسلم، وهذا أفضل علاج للاكتئاب». وذلك وفق ما نقلت شبكة أخبار «روسيا اليوم» عن موقع «فيستي. رو» المحلي.

 

 

وحسب الطبيب الروسي، أظهرت نتائج دراسات علمية أن وجود الحيوانات الأليفة في البيت يخفض من خطر تطور الاكتئاب ويساعد على التخلص منه. مشيرا الى ان العديد من الأشخاص في حالة الاكتئاب يفكرون بما كان بإمكانهم تغييره. لكن لم تكن لديهم هذه الإمكانية. إذ ان التفكير الدائم بالفرص الضائعة تغمر الشخص بالكآبة أكثر. لذا يجب عليهم التخلص من هذه الأفكار وعدم التفكير بها نهائيا؛ وهذا بدوره سيكفل توقف الكآبة.

ويفيد مياسنيكوف بأن الأشخاص المصابين بالاكتئاب دائما ما يفكرون في الغد.

وكما هو معروف، يولّد التفكير بالمستقبل القلقَ ويثير الأعصاب. من أجل ذلك يجب على الأقل التقليل من التفكير في الغد. وحينها سيشعر الشخص المصاب بالتحسن.

الشرق الأوسط
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