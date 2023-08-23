living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كيف يعزّز فيتامين «د» القدرة على النجاة من سرطانات الجهاز الهضمي؟

23
AUGUST
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أظهرت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة بوسطن الأميركية، أنّ مكملات فيتامين «د»، تعزّز البقاء على قيد الحياة لأكثر من 2.5 مرّة لمرضى سرطانات الجهاز الهضمي، بما في ذلك سرطانا القولون والمستقيم.

 

 

وخلصت نتائج الدراسة المنشورة، أمس (الثلاثاء)، في دورية «جاما نتوورك أوبن»، إلى أنّ ثمة مجموعة كبيرة من الدراسات السريرية والأدلّة العلمية التي تخلُص إلى أنّ تناول مكملات فيتامين «د» يُعدّ استراتيجية فعالة لتحسين نتائج البقاء على قيد الحياة للمصابين بالكثير من السرطانات.

في هذا السياق، يقول أستاذ الطب والصيدلة في كلية الطب بجامعة بوسطن، الدكتور مايكل إف هوليك: «ندرك الآن أنّ ثمة مجموعة متغيّرات متنوّعة يمكن أن تؤثر في كيفية منع فيتامين (د) من الإصابة بالسرطان».

ويوضح، في بيان: «يؤدي الحفاظ على الوزن الطبيعي وتناول فيتامين (د) إلى تحسين قدرتك على النجاة من السرطان. وتشمل العوامل الأخرى التركيب الجيني للمريض وكيفية استخدام المريض هذا الفيتامين وتكسيره داخل الجسم».

ووفق الدراسة، ينتج الجين p53 بروتين p53 لمنع الخلايا من أن تصبح خبيثة. يقوم السرطان بتحوير هذا الجين بذكاء، ليساعد بروتين p53 المتحوّر السرطان على النمو ويصبح محصّناً ضد العلاج.

وكشفت النتائج أنّ المرضى الذين لديهم جهازهم المناعي في حالة تأهب قصوى، وينتج أجساماً مضادة للتحكم في إنتاج بروتين p53 المتحور وإطلاقه، كانوا أكثر حظاً، بأكثر من 2.5 ضعف، لتحسين فرصهم في النجاة من السرطان، إذا تناولوا 2000 وحدة دولية يومياً من فيتامين «د»، مقارنةً بالمرضى الذين لديهم الأجسام المضادة لكنهم لم يتناولوا مكملات فيتامين «د».

ولأكثر من 100 عام، كان يُعتقد أنّ الافتقار إلى ضوء الشمس وفيتامين «د» مرتبطان بخطر الإصابة بالكثير من أنواع السرطان القاتلة، بما في ذلك القولون والمستقيم والبروستاتا والثدي. لكن بعض العلماء ظلوا يشكّكون في أنّ هذه المغذّيات توفر أي فائدة للحدّ من مخاطر الإصابة بالسرطان والوفيات.

ويعتقد هوليك أنّ الدراسات المستقبلية يجب أن تشمل، ليس فقط الكثير من المتغيّرات المذكورة أعلاه، بل أيضاً قياس الأجسام المضادة لـ p53 في الدم والوجود الكيميائي المناعي له في الأنسجة السرطانية.

ويضيف: «من الموثوق جيداً به، ضرورة تناول فيتامين (د) بما لا يقل عن 2000 وحدة دولية يومياً، وهي كمية لا يمكن تحقيقها من النظام الغذائي وحده»، موضحاً أنه لا يمكنك الحصول على ما يكفي منه عن طريق التعرّض لأشعة الشمس، إلا إذا تعرّض أكثر من 20 في المائة من جسمك لها، تقريباً، يومياً.

الشرق الأوسط
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   