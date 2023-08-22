لماذا يرتفع مستوى السكر بالدم في الصباح؟ خبير يجيب

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يمكن أن يكون الاستيقاظ على مستويات مرتفعة من السكر في الدم تجربة مثيرة للقلق بالنسبة للأفراد الذين يعانون من مرض السكري.

هذه الظاهرة، التي يشار إليها غالبًا بـ«ظاهرة الفجر» أو تأثير الفجر، يمكن أن تجعلك تتساءل عن سبب ارتفاع مستويات السكر في الدم عند الصباح، حتى لو كنت تديرها بجد طوال اليوم.

ولمعرفة الأسباب وراء ارتفاع مستويات السكر بالدم في الصباح، شرح الخبير ماهيما رانيوال اختصاصي التغذية السريرية معلم مرض السكري بمعهد سيتارام بهارتيا للعلوم والأبحاث، الأسباب والتدابير، وفق تقرير جديد نشره موقع «onlymyhealth» الطبي المتخصص.

لماذا يرتفع مستوى السكر في الدم في الصباح؟

يعد ارتفاع مستويات السكر في الدم خلال الساعات الأولى من الصباح استجابة طبيعية تتأثر بالساعة الداخلية للجسم والتفاعلات الهرمونية.

وفيما يلي العوامل التي قد تساهم في ما يسمى بـ«ظاهرة الفجر»:

- الإفراج الهرموني

في ساعات ما قبل الفجر، يفرز الجسم هرمونات مثل الكورتيزول وهرمون النمو والأدرينالين. حيث تحفز هذه الهرمونات الكبد على إنتاج الغلوكوز، ما يرفع مستويات السكر في الدم.

وتساعد هذه العملية، المعروفة باسم تكوين السكر، على إعداد الجسم لليوم.

وفي هذا يقول رانيوال «إننا نتقدم للأمام من خلال توفير دفعة من الطاقة».

حساسية الأنسولين

وأضاف الدكتور رانيوال «تميل حساسية الجسم للأنسولين إلى الانخفاض في الصباح. ونتيجة لذلك، تنخفض فعالية الأنسولين في نقل الغلوكوز من مجرى الدم إلى الخلايا. ويمكن أن يؤدي انخفاض الحساسية إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم».

صيام الليل

وأضاف رانيوال «أثناء النوم، يدخل الجسم في مرحلة الصيام. وبالنسبة للأشخاص المصابين بالسكري، فإن قلة تناول الطعام يمكن أن تؤدي إلى عدم كفاية عمل الأنسولين، ما يسمح بارتفاع مستويات السكر في الدم».

طرق إدارة تقلبات السكر بالدم في الصباح:

تتطلب إدارة تقلبات السكر بالدم في الصباح مجموعة من تعديلات نمط الحياة والتدخلات الطبية.

وفيما يلي بعض الاستراتيجيات الفعالة:

- وجبة خفيفة متسقة قبل النوم

ويفيد الخبير بأن تناول وجبة خفيفة صغيرة ومتوازنة قبل النوم يمكن أن يساعد في استقرار مستويات السكر في الدم طوال الليل.

اختر وجبة خفيفة تجمع بين الكربوهيدرات المعقدة والبروتين، مثل البسكويت المصنوع من الحبوب الكاملة مع الجبن.

- توقيت الدواء

ويتابع رانيوال «استشر مقدم الرعاية الصحية الخاص بك حول ضبط توقيت أو جرعة أدوية السكري، خاصة إذا كنت تتناول الأنسولين أو الأدوية عن طريق الفم التي تؤثر على إنتاج الأنسولين. يمكن أن تساعد الإدارة السليمة للأدوية في منع الارتفاعات الشديدة في الصباح».

- النشاط البدني المنتظم

وبين رانيوال ان «المشاركة في نشاط بدني ثابت يمكن أن تعزز استجابة الجسم للأنسولين وتساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم. فكر في دمج التمارين المعتدلة، مثل المشي أو ركوب الدراجات، في روتينك اليومي».

- الأطعمة ذات المؤشر الغلايسيمي المنخفض (GI)

واقترح الخبير اختيار الأطعمة ذات المؤشر الغلايسيمي المنخفض لوجبتك المسائية. حيث تطلق هذه الأطعمة الغلوكوز تدريجيًا، ما يمنع الارتفاع السريع لسكر الدم.

قم بتضمين الحبوب الكاملة والخضروات والبروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية في عشائك.

- الترطيب

وذكر الخبير أن البقاء رطبًا يمكن أن يساعد في الحفاظ على مستويات مستقرة للسكر في الدم. إذ إن شرب الماء طوال اليوم يساعد جسمك على العمل على النحو الأمثل ويدعم وظائف الكلى، ما قد يؤثر على تنظيم نسبة السكر في الدم.

- استشر أخصائي الرعاية الصحية

من الضروري مراقبة مستويات السكر في الدم بانتظام واستشارة أخصائي الرعاية الصحية. حيث يمكنه تقديم إرشادات شخصية بناءً على تاريخك الطبي ومساعدتك في اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن إدارة حالتك.

إن فهم العوامل التي تساهم في «ظاهرة الفجر» واعتماد استراتيجيات استباقية يمكن أن يقطع شوطا طويلا في الحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة.

فمن خلال إجراء تعديلات على نمط حياتك وطلب التوجيه الطبي والبقاء يقظًا بشأن حالتك، يمكنك بنجاح التغلب على تعقيدات تقلبات السكر بالدم في الصباح.